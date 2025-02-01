Пенсії в Україні — кому з громадян гарантують виплату у 8 тис. грн

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деякі українські громадяни мають право на вищі виплати, гарантовані державою, аніж отримує більшість. Йдеться про суму, що не може бути меншою за 8 тис. грн.

Про це сказано у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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За пенсійним законодавством, сума не нижче 8 тис. грн надається лише кільком категоріям громадян. У списку:

громадяни, у яких є інвалідність через війну;

військовослужбовці, які мають інвалідність;

ліквідатори катастрофи на Чорнобильській АЕС;

особи, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

Виплати для постраждалих від аварії на ЧАЕС

За правилами, пенсія для постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС має бути не нижче 8,187 тис. грн на місяць для першої групи інвалідності. Також затверджені інші показники для таких категорій громадян: для другої групи — 6,55 тис. грн, для третьої групи — 5,05 тис. грн.

Пенсії для ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській АЕС

Людям пенсійного віку, у яких є інвалідність, отримана через ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, виплачують мінімально 8,025 тис. грн для третьої групи, 10,7 тис. грн для другої групи, 13,376 тис. грн для першої групи.

Виплати для військовослужбовців з інвалідністю

Українським військовослужбовцям ЗСУ у разі появи проблем зі здоров'ям під час несення військової служби або до трьох місяців після звільнення надається право на виплати з інвалідності.

Так, за умови інвалідності першої групи гарантують 100% від розміру грошового забезпечення, у разі другої групи — не менше 80%, у випадку третьої — на рівні 60%.

Бійцям, у яких інвалідність виникла не через військові дії, виплачують у випадку першої групи інвалідності — не менше 70% від суми їхнього грошового забезпечення, у разі другої групи — не менше 60%, у випадку третьої групи — на рівні не меншому ніж 40% від грошового забезпечення.

Пенсії для цивільних з інвалідністю через війну

Також громадяни, у яких є група інвалідності через війну, мають право оформити собі вищу пенсійну виплату. Так, третя група гарантує 8,49 тис. грн пенсії, друга — 12,39 тис. грн, третя — 15,34 тис. грн.

Раніше ми розповіли, від чого залежить розмір пенсій для осіб з інвалідністю. Відповідно до норм пенсійного закону, таку виплату призначають у разі наявності страхового стажу від одного до 15 років.

Також повідомляли, що більшість громадян отримують пенсії за єдиною для всіх формулою. У зв'язку з цим самостійно можна з'ясувати, якою буде пенсійна виплата за умови середньої заробітної плати.