Мобилизация в 2025 году — кому за вступление в армию заплатят 50 тыс. гривен

Человек держит в руках повестку в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

В Киеве мобилизованным гражданам в 2025 году будут предоставлять обновленную единовременную помощь. По сравнению с 2024 годом сумма выплат возрастет на 20 тыс. грн.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Выплаты мобилизованным в 2025 году

Известно, что на финансовую помощь смогут рассчитывать граждане с киевской регистрацией, которых призовут на службу в Вооруженные силы Украины во время мобилизации.

"Я инициирую увеличение выплаты единовременной материальной помощи для мобилизованных киевлян с 30 тыс. грн до 50 тыс. Эти средства будут учтены в городской программе", — заявил политик.

Отметим, что в прошлом году мобилизованным киевлянам город предоставлял 30 тыс. грн единовременного пособия.

Что нужно, чтобы получить выплату

Будущему военнослужащему нужно будет предоставить в районный ТЦК и СП:

качественные копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины (1, 2 страница последнего места регистрации) или ID-карты;

справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.

Если мобилизованный хочет, чтобы выплату вместо него получило доверенное лицо, то предоставляет его банковский счет и нотариально заверенную доверенность.

Напомним, некоторые украинцы могут гарантировать себе пенсию в размере 8 тыс. грн. Мы уже объясняли, кому из украинцев будут выплачивать такую сумму.

Также недавно стало известно, что в УВКБ ООН началась регистрация на новую финансовую помощь. На выплаты могут претендовать и граждане Украины.