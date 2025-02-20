Що робити, якщо міжнародна платіжна система заблокувала рахунок — поради юриста

Чоловік тримає у руках смартфон. Фото: УНІАН

Ніхто з українців не застрахований від раптового блокування рахунків з боку міжнародних платіжних систем. Усе тому, що в країнах ЄС ретельно стежать за усіма підозрілими транзакціями.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що робити, якщо рахунок виявився заблокованим з невідомих причин.

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Юрист Мадіна Кадирханова пояснює, що спочатку потрібно дізнатися, чому рахунок потрапив під обмеження. Відповідь можна отримати у службі підтримки платіжної системи, але найчастіше, як каже Кадирханова, рахунок блокують через підозру в порушенні законодавства або політики компанії.

Якщо проблема виявиться саме у цьому, тоді українцям доведеться:

Зібрати документи. Провайдер, ймовірно, надішле запит, щоби отримати підтвердження законності діяльності, походження коштів або особи підприємця. Надати потрібно буде податкову декларацію, банківські виписки, договори тощо.

Заручитися підтримкою юриста або адвоката. За словами Кадирханової, фахівці допоможуть, якщо вам особисто не вдалося розблокувати рахунок. Спеціаліст з міжнародного корпоративного права пояснить, які документи знадобляться і направить запит до провайдера або навіть підготує скаргу.

Подумати над тим, щоби обрати іншу платіжну систему. Якщо розблокувати раунок не вдаться, тоді краще користуватися послугами інших сервісів. Наприклад, є міжнародні банки, які активно співпрацюють з клієнтами з України та пропонують гнучкі умови.

"Для клієнтів критично важливо ретельно продумати всі аспекти своїх транзакцій та забезпечити прозорість бізнес-операцій, адже це сприяє зміцненню довіри з боку фінансових установ і зменшує ризики в майбутньому", — зауважила Кадирханова.

Нагадаємо, що в Україні підприємців можуть навіть не повідомляти про ризик блокування рахунку. Ми вже пояснювали, чи законно це.

Також ми розповідали, що військовослужбовцям банки не дають оформлювати кредити. Наприклад, ПриватБанк заблокував можливість скористатися сервісом "Оплата частинами".