Что делать, если международная платежная система заблокировала счет — советы юриста

Мужчина держит в руках смартфон. Фото: УНИАН

Никто из украинцев не застрахован от внезапной блокировки счетов со стороны международных платежных систем. Все потому, что в странах ЕС тщательно следят за всеми подозрительными транзакциями.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что делать, если счет оказался заблокированным по неизвестным причинам.

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Юрист Мадина Кадырханова объясняет, что сначала нужно узнать, почему счет попал под ограничения. Ответ можно получить в службе поддержки платежной системы, но чаще всего, как говорит Кадырханова, счет блокируют из-за подозрения в нарушении законодательства или политики компании.

Если проблема окажется именно в этом, тогда украинцам придется:

Собрать документы. Провайдер, вероятно, пришлет запрос, чтобы получить подтверждение законности деятельности, происхождения средств или личности предпринимателя, предоставить нужно будет налоговую декларацию, банковские выписки, договоры и т.д.

Заручиться поддержкой юриста или адвоката. По словам Кадырхановой, специалисты помогут, если вам лично не удалось разблокировать счет. Специалист по международному корпоративному праву объяснит, какие документы понадобятся и направит запрос к провайдеру или даже подготовит жалобу.

Подумать над тем, чтобы выбрать другую платежную систему. Если разблокировать счет не удастся, тогда лучше пользоваться услугами других сервисов. Например, есть международные банки, которые активно сотрудничают с клиентами из Украины и предлагают гибкие условия.

"Для клиентов критически важно тщательно продумать все аспекты своих транзакций и обеспечить прозрачность бизнес-операций, ведь это способствует укреплению доверия со стороны финансовых учреждений и уменьшает риски в будущем", — отметила Кадырханова.

Напомним, что в Украине предпринимателям могут даже не сообщать о риске блокировки счета. Мы уже объясняли, законно ли это.

Также мы рассказывали, что военнослужащим банки не дают оформлять кредиты. Например, ПриватБанк заблокировал возможность воспользоваться сервисом "Оплата частями".