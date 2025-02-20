Что делать, если международная платежная система заблокировала счет — советы юриста

Украинцам за рубежом блокируют счета — как восстановить доступ
Никто из украинцев не застрахован от внезапной блокировки счетов со стороны международных платежных систем. Все потому, что в странах ЕС тщательно следят за всеми подозрительными транзакциями.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что делать, если счет оказался заблокированным по неизвестным причинам.
Заблокировали счет за границей — как решить проблему
Юрист Мадина Кадырханова объясняет, что сначала нужно узнать, почему счет попал под ограничения. Ответ можно получить в службе поддержки платежной системы, но чаще всего, как говорит Кадырханова, счет блокируют из-за подозрения в нарушении законодательства или политики компании.
Если проблема окажется именно в этом, тогда украинцам придется:
- Собрать документы. Провайдер, вероятно, пришлет запрос, чтобы получить подтверждение законности деятельности, происхождения средств или личности предпринимателя, предоставить нужно будет налоговую декларацию, банковские выписки, договоры и т.д.
- Заручиться поддержкой юриста или адвоката. По словам Кадырхановой, специалисты помогут, если вам лично не удалось разблокировать счет. Специалист по международному корпоративному праву объяснит, какие документы понадобятся и направит запрос к провайдеру или даже подготовит жалобу.
- Подумать над тем, чтобы выбрать другую платежную систему. Если разблокировать счет не удастся, тогда лучше пользоваться услугами других сервисов. Например, есть международные банки, которые активно сотрудничают с клиентами из Украины и предлагают гибкие условия.
"Для клиентов критически важно тщательно продумать все аспекты своих транзакций и обеспечить прозрачность бизнес-операций, ведь это способствует укреплению доверия со стороны финансовых учреждений и уменьшает риски в будущем", — отметила Кадырханова.
Напомним, что в Украине предпринимателям могут даже не сообщать о риске блокировки счета. Мы уже объясняли, законно ли это.
Также мы рассказывали, что военнослужащим банки не дают оформлять кредиты. Например, ПриватБанк заблокировал возможность воспользоваться сервисом "Оплата частями".
Читайте Новини.LIVE!