Долги за коммуналку — украинцам начнут выключать газ с 1 февраля 2024 года

Коммунальные платежки. Фото: kyivgaz.ua

Украинским потребителям, накопившим большую задолженность за природный газ, начнут прекращать предоставлять услугу. Отключения начнутся с 1 февраля 2024 года.

Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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Что известно о наказании должников

По словам эксперта, поскольку власть вернула наказание за задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги, начнут выключать не только за электроэнергию, но и за "голубое топливо".

"Как я и предупреждал, отключать будут не только должников за электроэнергию, но и за газ", — написал Попенко.

Он отметил, что с таким предупреждением к потребителям, имеющим задолженность в коммунальных платежках за газ, начали выступать некоторые поставщики услуг. В частности, сейчас известно о таком решении "Кременчуггаза".

Попенко отметил, что вместе с другими поставщиками коммунальных услуг, которые получили от государства "зеленый свет" на отключение должников, "Кременчуггаз". Ожидается, что он планирует начать отключать таких абонентов от газоснабжения уже с 1 февраля текущего года.

"Будем отключать потребителей за долги", — процитировал он предупреждение "Кременчуггаза" для абонентов.

Как рассказал глава правления ЧАО "Кременчуггаз" Богдан Оксененко, в городе таких долгов по распределению газа, как за последние два года, никогда не было. Если в начале полномасштабного вторжения РФ долг населения был меньше одного миллиона гривен, то сейчас равняется фактически 12 миллионам гривен. Хотя процент уплаты населения достаточно высок — около 75 процентов, однако 25 процентов накопили долги.

"И вот здесь у потребителей, я, считаю, есть возможность обжаловать начисления за транспортировку газа, исходя из материалов по меньшей мере двух судебных дел в Зиньковском районном и Луцком районном судах, где было отменено начисление за транспортировку газа и долги", — добавил Олег Попенко.

Решение Кабмина по мораторию

Согласно решению Кабинета министров, в Украине официально отменили мораторий, действовавший с 5 марта 2022-го, и не позволявший взимать неустойки (штраф и пеня), инфляционные начисления процентов годовых, начисленных на долг, образованный за несвоевременное или неполное погашение жилищно-коммунальных счетов.

Согласно постановлению, украинским потребителям смогут:

перестать оказывать жилищно-коммунальные услуги, если есть долги;

взимать задолженность за услуги ЖКХ, образовавшуюся после 24 февраля 2022-го.

Тем не менее, мораторий распространяется на оккупированные территории и "горячие точки".

В частности, поставщик электроэнергии Yasno назвал общую сумму долга за электричество и предупредил об отключениях с 1 февраля.

Что еще стоит знать

Напомним, один из поставщиков электроэнергии обнародовал общую сумму задолженности за электрическую энергию. Также известно, кому и когда грозит отключение.

Ранее сообщалось, что потребители могут не платить за доставку природного газа. Для этого нужно подать заявление и коммунальные платежи за доставку больше не будут поступать.