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Українцям з двох регіонів виплатять по 11 тис. грн — хто отримає

15 липня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога українцям — у двох регіонах можна отримати 11 тис. грн
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Жителям Сумської та Харківської областей держава виплатить додаткову грошову допомогу. Йдеться про тих, хто евакуювався з прифронтових територій та підпадає під вимоги критеріїв вразливості.

Про таку можливість повідомляється на офіційному сайті Міністерства соціальної політики.

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Кому виплатять грошову допомогу в 11 тис. грн

Реалізують відповідний проєкт допомоги Мінсоцполітики та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Він спрямований на термінову додаткову підтримку евакуйованих родин.

Виплати передбачені для сімей з дітьми, які з травня цього року підлягають обов'язковому виселенню із небезпечних районів прифронтових громад Харківського та Сумського регіонів. Також гроші нададуть, якщо підпадають під такі вимоги:

  • у складі родини є особа/дитина з інвалідністю, які не більше 18 років;
  • родина є багатодітною з неповнолітніми дітьми;
  • вихованням дітей займається самотня матір/самотній батько;
  • родина з дітьми до 18 років вважається малозабезпеченою.

Вразливі категорії, які підпадають під обов'язкову евакуацію, після переїзду можуть оформити виплату у сумі 10,8 тис. грн на одну особу в родину.

Проте гроші будуть надані не більше, ніж п'ятьом особам із таких сімей. Тобто, загалом багатодітна малозабезпечена родина з п'яти осіб отримає 54 тис. грн фінансової допомоги.

Як оформити та отримати фіндопомогу

Додаткову фінансову допомогу надаватимуть тільки одноразово. Тривалість таких виплат буде залежати від обсягу бюджету відповідної програми.

У разі, якщо родина евакуюється засобами, які організувала обласна військова адміністрація, додатково звертатися за отриманням грошової допомоги не потрібно, виплата буде здійснена в автоматичному порядку.

Якщо родина під час обов'язкової евакуації залишає небезпечне місце самостійно, то повинна звернутися після евакуації у найближче управління соцзахисту у громаді, куди переїхала, із заявою про виплату грошової допомоги.

Гроші одноразової допомоги зарахують на рахунок одного із членів родини-отримувача допомоги або виплатять через відділення Укрпошти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, біженцям та переселенцям стане доступна платформа "Україна — це Дім", яку розробило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Завдяки новому ресурсу можна буде отримати важливі відомості щодо повернення додому, допомогу з житлом та працевлаштування.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть отримати ваучер на 4,25 тис. грн від громадської організації "Широкий степ". Допомога доступна у чотирьох областях.

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