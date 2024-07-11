Виплати для Героїв України — кому надають допомогу у 2024 році

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році громадяни, які мають звання Герой України, отримають одноразову грошову винагороду. З липня відповідну допомогу почав призначати та виплачувати Пенсійний фонд України (ПФУ).

Про це повідомляється на офіційному порталі фонду.

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Грошова винагорода Героям України у 2024 році

Допомогу за звання Герой України виплачують особам за видатні геройські вчинки або членам їхніх родин.

Як пояснили у Пенсійному фонді, такий вид виплат раніше належав до компетенції органів соцзахисту населення. Таке право було передано ПФУ згідно з постановою уряду №1396 від 27.12.2023 "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють у спеціальних умовах".

Хто має право на виплати та розмір

Як зазначається, право на одноразову грошову винагороду надається:

громадянам, які отримали звання Героя України, та було вручено орден Золота зірка;

членам родин особи, якій посмертно було надане звання Героя України разом з орденом Золота Зірка;

членам родини громадянина, якому присвоєно звання Героя України з орденом Золота Зірка та за життя винагороду не виплатили.

Членами родини, які мають право на грошову допомогу, вважаються:

дружина/чоловік;

діти;

батьки.

Розмір виплати у 2024 році зріс, адже прив'язаний до прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. За правилами, грошову винагороду виплачують у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму.

Для отримання винагороди потрібно подати заяву в ПФУ на виплату із зазначенням поточного рахунка в банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна планує змінити підходи у наданні соціальних виплат вразливим категоріям громадян. Через дефіцит у державному бюджеті матеріальну допомогу оптимізують та підвищать адресність.

Також ми писали, в Україні кілька категорій громадян наприкінці літа 2024 року отримають грошову допомогу. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності, який святкують 24 серпня.