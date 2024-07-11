Виплати для Героїв України — кому надають допомогу у 2024 році

Допомога для Героїв України — кому виплачують та які суми
У 2024 році громадяни, які мають звання Герой України, отримають одноразову грошову винагороду. З липня відповідну допомогу почав призначати та виплачувати Пенсійний фонд України (ПФУ).
Про це повідомляється на офіційному порталі фонду.
Грошова винагорода Героям України у 2024 році
Допомогу за звання Герой України виплачують особам за видатні геройські вчинки або членам їхніх родин.
Як пояснили у Пенсійному фонді, такий вид виплат раніше належав до компетенції органів соцзахисту населення. Таке право було передано ПФУ згідно з постановою уряду №1396 від 27.12.2023 "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють у спеціальних умовах".
Хто має право на виплати та розмір
Як зазначається, право на одноразову грошову винагороду надається:
- громадянам, які отримали звання Героя України, та було вручено орден Золота зірка;
- членам родин особи, якій посмертно було надане звання Героя України разом з орденом Золота Зірка;
- членам родини громадянина, якому присвоєно звання Героя України з орденом Золота Зірка та за життя винагороду не виплатили.
Членами родини, які мають право на грошову допомогу, вважаються:
- дружина/чоловік;
- діти;
- батьки.
Розмір виплати у 2024 році зріс, адже прив'язаний до прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. За правилами, грошову винагороду виплачують у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму.
Для отримання винагороди потрібно подати заяву в ПФУ на виплату із зазначенням поточного рахунка в банку.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Україна планує змінити підходи у наданні соціальних виплат вразливим категоріям громадян. Через дефіцит у державному бюджеті матеріальну допомогу оптимізують та підвищать адресність.
Також ми писали, в Україні кілька категорій громадян наприкінці літа 2024 року отримають грошову допомогу. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності, який святкують 24 серпня.
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