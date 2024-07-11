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Допомога українцям у 4,25 тис. грн — стартували виплати в чотирьох регіонах

11 липня 2024 12:57
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога українцям у липні — хто і як може отримати 4,25 тис. гривень
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні деякі громадяни можуть отримати ваучер на 4,25 тис. грн від громадської організації "Широкий степ". Допомога доступна у чотирьох областях.

Про це йдеться на порталі kurkul.

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Хто має право на допомогу у 4,25 тис. гривень

Як зазначається, громадська організація "Широкий степ" реалізує проєкт із фінансової підтримки пасік та бджільництва в Україні. Проєкт втілюють за підтримки відокремленого підрозділу Хелп-Хільфе Цур Зельбстхільфе Е.Ф.

Так, ваучер на 4,25 тис. грн нададуть бджолярам, які ведуть господарство в областях:

  • Харківська;
  • Запорізька;
  • Херсонська;
  • Миколаївська.

За проєктом, допомогу отримають 600 осіб, які мають власні пасіки та займаються бджільництвом. Гроші можна використати на купівлю матеріалів.

Умови надання допомоги

Кінцевий термін подачі заявок — до 21.07.2024р (може бути продовженим у випадку набрання недостатнього числа заяв для відбору).

Пріоритет в отриманні допомоги буде надано особам, які відносяться до наступних груп:

  • одноосібне батьківство;
  • прийомна сім'я;
  • багатодітна родина (троє та більше дітей);
  • наявність інвалідності І — ІІІ групи;
  • зруйнований будинок;
  • пошкоджене житло;
  • громадяни, які повернулись;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Обов'язки:

  • мати/зареєструвати електрону пошту для отримання е-ваучера;
  • використати ваучер до 30 листопада 2024 року (замовити/отримати товар);
  • прийняти моніторинговий візит представників Help.

Необхідно заповнити анкету за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці за державною програмою "Власна справа" мають можливість отримати мікрогранти від 50 тис. до 250 тис. гривень. В її рамках кошти можна спрямувати купівлю чи лізинг обладнання, сировини чи інших матеріалів, необхідних для бізнесу.

Також ми писали, що у 2024 році громадяни, які мають звання Герой України, отримають одноразову грошову винагороду. З липня відповідну допомогу почав призначати та виплачувати Пенсійний фонд України (ПФУ).

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