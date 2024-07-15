Денежная помощь украинцам – в двух регионах можно получить 11 тыс. грн

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жителям Сумской и Харьковской областей государство выплатит дополнительную денежную помощь. Речь идет о тех, кто эвакуировался с прифронтовых территорий и подпадает под требования критериев уязвимости.

О такой возможности сообщается на официальном сайте Министерства социальной политики.

Читайте также:

Кому выплатят денежную помощь в 11 тыс. грн

Реализуют соответствующий проект помощи Минсоцполитики и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Он направлен на срочную дополнительную поддержку эвакуированных семей.

Выплаты предусмотрены семьям с детьми, которые с мая этого года подлежат обязательному выселению из опасных районов прифронтовых громад Харьковского и Сумского регионов. Также деньги предоставят, если подпадают под следующие требования:

в составе семьи есть лицо/ребенок с инвалидностью, не более 18 лет;

семья многодетна с несовершеннолетними детьми;

воспитанием детей занимается одинокая мать/одинокий отец;

семья с детьми до 18 лет считается малоимущей.

Уязвимые категории, подпадающие под обязательную эвакуацию, после переезда могут оформить выплату в сумме 10,8 тыс. грн на одного человека в семьею.

Однако деньги будут предоставлены не более пяти лицам из таких семей. То есть, в целом многодетная малообеспеченная семья из пяти человек получит 54 тыс. грн финансовой помощи.

Как оформить и получить финпомощь

Дополнительную финансовую помощь будут оказывать только единовременно. Продолжительность таких выплат будет зависеть от объема бюджета соответствующей программы.

В случае, если семья эвакуируется средствами, организованными областной военной администрацией, дополнительно обращаться за получением денежной помощи не требуется, выплата будет произведена в автоматическом порядке.

Если семья во время обязательной эвакуации покидает опасное место самостоятельно, то должна обратиться после эвакуации в ближайшее управление соцзащиты в громаде, куда переехала, с заявлением о выплате денежной помощи.

Деньги единовременного пособия зачислят на счет одного из членов семьи-получателя помощи или выплатят через отделение Укрпочты.

Что еще стоит знать

Напомним, беженцам и переселенцам станет доступна платформа "Украина — это Дом", которую разработало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Благодаря новому ресурсу можно будет получить важные сведения о возвращении домой, помощи с жильем и трудоустройстве.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане могут получить ваучер на 4,25 тыс. грн от общественной организации "Широкая степь". Помощь доступна в четырех областях.