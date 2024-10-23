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Українцям з доходом не більше 5,4 тис. грн доступна грошова допомога

23 жовтня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога у 2024 році — українці можуть подати заявки на виплати від UNHCR
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У жовтні 2024 року громадяни, які проживають у Запоріжжі, можуть розраховувати на отримання грошової допомоги. Кошти нададуть малозабезпеченим від UNHCR Ukraine.

Про це йдеться у повідомленні unhcr.org у Telegram.

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Кому доступна допомога від UNHCR Ukraine

Як зазначають організатори, кошти отримають громадяни, чий місячний дохід не перевищує 5,4 тис. грн на одного члена родини. Також допомога розрахована на осіб, які не отримували ще гроші від UNHCR Ukraine або інших благодійних організацій, враховуючи критерії вразливості.

Фінансову допомогу у Запоріжжі виплатять:

  • особам зі статусом ВПО, які перемістилися за останніх шість місяців;
  • громадянам, які повернулися в країну після вимушеного виїзду за кордон;
  • особам, які повернулися на постійне місце проживання після того, як виїздили в інші регіони після 24 лютого 2022 року.

Необхідно відповідати критеріям вразливості:

  • родина тільки з одним із батьків, які мають одного та більше дітей віком до 18 років або проживають разом з людьми віком від 55 років;
  • сімʼю очолює самотня чи кілька самотніх осіб літнього віку старше 55 років або літня особа з дітьми (до 18 років);
  • родина має у складі одну/кілька членів з особливими потребами: важкі захворювання чи інвалідність.

Розмір допомоги та як отримати

Сумарно на одного члена родини можна отримати 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн на одну особу протягом трьох місяців).

Для того, щоб подати заявку на допомогу, необхідно мати оригінали документів на кожного члена родини.

Запис на отримання грошової допомоги від UNHCR Ukraine/БФ Право на захист у Запоріжжі можна здійснити таким чином:

  • заповнивши анкету;
  • або за номером телефону: 063 182 68 96.

Реєстрація на допомогу відбувається тільки за попереднім записом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі громадяни можуть отримати допомогу від благодійного фонду "Рокада". Зокрема, на підтримку можуть розраховувати внутрішні переселенці.

Також ми писали, що до кінця жовтня громадяни можуть подати заявки на виплату грошової допомоги у розмірі 3,6 тис. гривень. Виплати доступні в рамках програми з надання багатоцільової матеріальної допомоги від ООН.

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