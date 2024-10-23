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Украинцам с доходом не более 5,4 тыс. грн доступна денежная помощь

23 октября 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь в 2024 году — украинцы могут подать заявки на выплаты от UNHCR
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В октябре 2024 года граждане, проживающие в Запорожье, могут рассчитывать на получение денежной помощи. Средства предоставят малоимущим от UNHCR Ukraine.

Об этом говорится в сообщении unhcr.org в Telegram.

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Кому доступна помощь от UNHCR Ukraine

Как отмечают организаторы, средства получат граждане, чей месячный доход не превышает 5,4 тыс. грн на одного члена семьи. Также помощь рассчитана на лиц, не получавших еще деньги от UNHCR Ukraine или других благотворительных организаций, учитывая критерии уязвимости.

Финансовую помощь в Запорожье выплатят:

  • лицам со статусом ВПЛ, переместившимся за последние шесть месяцев;
  • гражданам, вернувшимся в страну, после вынужденного выезда за границу;
  • лицам, вернувшимся на постоянное местожительство после того, как выезжали в другие регионы после 24 февраля 2022 года.

Необходимо соответствовать критериям уязвимости:

  • семья только с одним из родителей, имеющих одного и более детей до 18 лет или проживающих вместе с людьми в возрасте от 55 лет;
  • семью возглавляет одинокий или несколько одиноких лиц пожилого возраста старше 55 лет или пожилой человек с детьми (до 18 лет);
  • семья имеет в составе одного/несколько членов с особыми потребностями: тяжелые заболевания или инвалидность.

Размер помощи и как получить

Суммарно на одного члена семьи можно получить 10,8 тыс. грн. (по 3,6 тыс. грн. на одного человека в течение трех месяцев).

Чтобы подать заявку на помощь, необходимо иметь оригиналы документов на каждого члена семьи.

Запись на получение денежной помощи от UNHCR Ukraine/БФ Право на защиту в Запорожье можно осуществить следующим образом:

  • заполнив анкету;
  • или по телефону: 063 182 68 96.

Регистрация на помощь происходит только по предварительной записи.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые граждане могут получить помощь от благотворительного фонда "Рокада". В частности, на поддержку могут рассчитывать внутренние переселенцы.

Также мы писали, что до конца октября граждане могут подать заявки на выплату пособия в размере 3,6 тыс. гривен. Выплаты доступны в рамках программы по предоставлению многоцелевой материальной помощи от ООН.

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