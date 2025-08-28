Відео
Головна Фінанси 5 000 грн для першачків — деяким українцям відмовлять у виплаті

5 000 грн для першачків — деяким українцям відмовлять у виплаті

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 11:00
Виплати за програмою “Пакунок школяра” — хто не зможе отримати гроші
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Від старту програми "Пакунок школяра" українці подали 97 638 заяв на отримання виплат — це майже 54% від кількості першокласників, уже наявних у системі МОН. Проте станом на зараз 1 655 заяви відхилено.

Про це повідомив пресцентр Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України

Що таке "Пакунок школяра"

Це державна програма, ініційована президентом України, яка надає родинам одноразову грошову допомогу в розмірі 5 000 гривень на кожного першокласника. Вона допомагає покрити витрати на підготовку дитини до школи та придбати все необхідне для навчання — канцелярське приладдя, одяг і взуття.

Хто може отримати виплати

Оформити грошову допомогу мають право один з батьків або законних представників цьогорічних першокласників. 

Гроші надаються на кожну дитину: якщо в сім'ї, наприклад, двоє першокласників, виплата буде нарахована на обох дітей. Важливо, щоб дані дитини були внесені до модернізованої системи АІКОМ.

Кому відмовляють у виплатах

Станом на зараз 1 655 заяви на отримання грошової допомоги за програмою "Пакунок школяра" відхилено. 

Зокрема, 460 відмов отримали родини, які перебувають за кордоном. Адже вони можуть оформити допомогу лише після повернення в Україну.

Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), отримають виплати після повернення на підконтрольну Україні територію. 

Ще 940 заяв відхилено, оскільки надалі з'ясувалося, що дитина була відрахована або переведена до іншого закладу освіти. У такому разі заяву потрібно подати повторно. Є також відмови через невідповідність даних у державних реєстрах — тоді їх необхідно оновити.

Раніше ми писали, як встигнути оформити "Пакунок школяра" у "Дії". 

Також дізнавайтеся, чи вплине виплата за програмою "Пакунок школяра" на призначення субсидії.  

виплати соцвиплати школа грошова допомога пакунок школяра
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
