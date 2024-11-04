Грошова допомога від ООН — хто і де отримає виплати у листопаді

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі громадяни можуть отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) у листопаді. Виплати будуть доступні вразливим категоріям громадян, які опинилися в складних обставинах через агресію РФ, у Сумській області.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

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Хто має право на допомогу

Так, у низці населених пунктів Сумського регіону можна зареєструватися на фіндопомогу від УВКБ ООН.

Розмір виплат становить 3,6 тис. грн на одну особу, а за три місяці — 10,8 тис. грн.

Потрібно належати бодай до одного з критеріїв вразливості. А саме:

внутрішні переселенці;

повернулися на колишню адресу проживання, зокрема з-за кордону;

сім'ю очолює самотній батько/мати з неповнолітніми дітьми;

особи піклуються про літніх членів родини, яким понад 55 років;

у домогосподарстві є тільки літні люди (за 55 років) чи ті, які виховують неповнолітніх дітей;

сім'я потребує догляду за особами з інвалідністю чи важким хронічними хворобами;

дохід не більший за 5,4 тис. грн на кожного.

Де можна буде отримати кошти

В області працюватимуть виїзні мобільні групи для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в Сумській області у період з 4 листопада по 8 листопада:

4 листопада:

м. Тростянець (Тростянецька ТГ). Адреса: вул.Заводська, 2А. Години роботи: 11:00-14:00.

4 листопада:

с.Липова Долина (Липоводолинська ТГ). Адреса: вул. Полтавська, 17 (приміщення ЦНАПу). Години роботи: 11:00-14:00.

5 листопада:

м. Кролевець (Кролевецька ТГ). Адреса: пл. Миру, 2 (будинок культури). Години роботи: 12:00-14:00.

6 листопада:

м. Конотоп (Конотопська ТГ). Адреса: вул. Б.Хмельницького, 24. Години роботи: 11:30-14:30.

7 листопада:

м. Конотоп (Конотопська ТГ). Адреса: вул. Б.Хмельницького, 24. Години роботи: 11:30-14:30.

7 листопада:

м. Тростянець (Тростянецька ТГ). Адреса: вул. Заводська, 2А. Години роботи: 11:00-14:00.

8 листопада:

с. Будилка (Лебединська ТГ). Адреса: вул. Центральна, 56 (будинок культури). Години роботи: 11:00-15:00.

Отримати консультації громадяни можуть за номером телефону пункту в Сумах — 063 182 68 38.

Потрібно з собою взяти оригінали документів на кожного члена сім'ї, зі списком можна ознайомитися за посиланням.

В інших населених пунктах теж будуть працювати мобільні виїзні групи благодійників. Для цього потрібно слідкувати за повідомленнями у Telegram-каналі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, жителі Київської області зможуть отримати фінансову допомогу в рамках програми UNHCR Україна. Цього місяця працюватимуть мобільні групи.

Також деякі громадяни у листопаді 2024 року отримають допомогу від ЮНІСЕФ. Розмір виплати сягає 11 тис. грн, але потрібно відповідати кільком критеріям.