Грошова допомога від ООН — хто і де отримає виплати у листопаді

Українцям виплатять по 3,6 тис. грн у листопаді — деталі
Деякі громадяни можуть отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) у листопаді. Виплати будуть доступні вразливим категоріям громадян, які опинилися в складних обставинах через агресію РФ, у Сумській області.
Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.
Хто має право на допомогу
Так, у низці населених пунктів Сумського регіону можна зареєструватися на фіндопомогу від УВКБ ООН.
Розмір виплат становить 3,6 тис. грн на одну особу, а за три місяці — 10,8 тис. грн.
Потрібно належати бодай до одного з критеріїв вразливості. А саме:
- внутрішні переселенці;
- повернулися на колишню адресу проживання, зокрема з-за кордону;
- сім'ю очолює самотній батько/мати з неповнолітніми дітьми;
- особи піклуються про літніх членів родини, яким понад 55 років;
- у домогосподарстві є тільки літні люди (за 55 років) чи ті, які виховують неповнолітніх дітей;
- сім'я потребує догляду за особами з інвалідністю чи важким хронічними хворобами;
- дохід не більший за 5,4 тис. грн на кожного.
Де можна буде отримати кошти
В області працюватимуть виїзні мобільні групи для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в Сумській області у період з 4 листопада по 8 листопада:
4 листопада:
м. Тростянець (Тростянецька ТГ). Адреса: вул.Заводська, 2А. Години роботи: 11:00-14:00.
4 листопада:
с.Липова Долина (Липоводолинська ТГ). Адреса: вул. Полтавська, 17 (приміщення ЦНАПу). Години роботи: 11:00-14:00.
5 листопада:
м. Кролевець (Кролевецька ТГ). Адреса: пл. Миру, 2 (будинок культури). Години роботи: 12:00-14:00.
6 листопада:
м. Конотоп (Конотопська ТГ). Адреса: вул. Б.Хмельницького, 24. Години роботи: 11:30-14:30.
7 листопада:
м. Конотоп (Конотопська ТГ). Адреса: вул. Б.Хмельницького, 24. Години роботи: 11:30-14:30.
7 листопада:
м. Тростянець (Тростянецька ТГ). Адреса: вул. Заводська, 2А. Години роботи: 11:00-14:00.
8 листопада:
с. Будилка (Лебединська ТГ). Адреса: вул. Центральна, 56 (будинок культури). Години роботи: 11:00-15:00.
Отримати консультації громадяни можуть за номером телефону пункту в Сумах — 063 182 68 38.
Потрібно з собою взяти оригінали документів на кожного члена сім'ї, зі списком можна ознайомитися за посиланням.
В інших населених пунктах теж будуть працювати мобільні виїзні групи благодійників. Для цього потрібно слідкувати за повідомленнями у Telegram-каналі.
Що ще варто знати
Нагадаємо, жителі Київської області зможуть отримати фінансову допомогу в рамках програми UNHCR Україна. Цього місяця працюватимуть мобільні групи.
Також деякі громадяни у листопаді 2024 року отримають допомогу від ЮНІСЕФ. Розмір виплати сягає 11 тис. грн, але потрібно відповідати кільком критеріям.
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