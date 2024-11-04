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Українцям виплатять по 3,6 тис. грн у листопаді — деталі

4 листопада 2024 11:22
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога від ООН — хто і де отримає виплати у листопаді
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Деякі громадяни можуть отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) у листопаді. Виплати будуть доступні вразливим категоріям громадян, які опинилися в складних обставинах через агресію РФ, у Сумській області.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

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Так, у низці населених пунктів Сумського регіону можна зареєструватися на фіндопомогу від УВКБ ООН.

Розмір виплат становить 3,6 тис. грн на одну особу, а за три місяці — 10,8 тис. грн.

Потрібно належати бодай до одного з критеріїв вразливості. А саме:

  • внутрішні переселенці;
  • повернулися на колишню адресу проживання, зокрема з-за кордону;
  • сім'ю очолює самотній батько/мати з неповнолітніми дітьми;
  • особи піклуються про літніх членів родини, яким понад 55 років;
  • у домогосподарстві є тільки літні люди (за 55 років) чи ті, які виховують неповнолітніх дітей;
  • сім'я потребує догляду за особами з інвалідністю чи важким хронічними хворобами;
  • дохід не більший за 5,4 тис. грн на кожного.

Де можна буде отримати кошти

В області працюватимуть виїзні мобільні групи для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в Сумській області у період з 4 листопада по 8 листопада:

4 листопада:
м. Тростянець (Тростянецька ТГ). Адреса: вул.Заводська, 2А. Години роботи: 11:00-14:00.

4 листопада:
с.Липова Долина (Липоводолинська ТГ). Адреса: вул. Полтавська, 17 (приміщення ЦНАПу). Години роботи: 11:00-14:00.

5 листопада:
м. Кролевець (Кролевецька ТГ). Адреса:  пл. Миру, 2 (будинок культури). Години роботи: 12:00-14:00.

6 листопада:
м. Конотоп (Конотопська ТГ). Адреса:  вул. Б.Хмельницького, 24. Години роботи: 11:30-14:30.

7 листопада:
м. Конотоп (Конотопська ТГ). Адреса:  вул. Б.Хмельницького, 24. Години роботи: 11:30-14:30.

7 листопада:
м. Тростянець (Тростянецька ТГ). Адреса:  вул. Заводська, 2А. Години роботи: 11:00-14:00.

8 листопада:
с. Будилка (Лебединська ТГ). Адреса:  вул. Центральна, 56 (будинок культури). Години роботи: 11:00-15:00.

Отримати консультації громадяни можуть за номером телефону пункту в Сумах — 063 182 68 38.

Потрібно з собою взяти оригінали документів на кожного члена сім'ї, зі списком можна ознайомитися за посиланням.

В інших населених пунктах теж будуть працювати мобільні виїзні групи благодійників. Для цього потрібно слідкувати за повідомленнями у Telegram-каналі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, жителі Київської області зможуть отримати фінансову допомогу в рамках програми UNHCR Україна. Цього місяця працюватимуть мобільні групи.

Також деякі громадяни у листопаді 2024 року отримають допомогу від ЮНІСЕФ. Розмір виплати сягає 11 тис. грн, але потрібно відповідати кільком критеріям.

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