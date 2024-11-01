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Одноразова допомога від ЮНІСЕФ — хто отримає 11 тис. грн

1 листопада 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога від ЮНІСЕФ — хто має право на виплати у листопаді
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У листопаді 2024 року деякі громадяни отримають одноразову грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Розмір виплати сягає 11 тис. гривень, але для цього потрібно відповідати кільком критеріям.

Про це повідомляють організатори.

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Одноразова грошова допомога від ЮНІСЕФ

Матеріальна допомога від ЮНІСЕФ передбачена для родин із дітьми з Харківської, Сумської та Донецької областей, де відбуваються бойові дії та оголошена евакуація.

Розмір виплати становить 3,6 тис. гривень щомісяця на кожного члена родини протягом трьох місяців, та допомогу можуть виплатити одноразово у сумі 10,8 тис. гривень. Проте максимум для п'яти осіб, включно з дорослими до двох людей.

Умови надання допомоги

У межах проєкту одноразову грошову допомогу можуть отримати сім’ї з дітьми, які підлягають обов’язковій евакуації або вже виїхали, якщо:

  • є громадянин з інвалідністю/дитина з інвалідністю віком до 18 років;
  • родина є багатодітною з неповнолітніми дітьми;
  • дітей виховує самотня мати чи батько;
  • родина з неповнолітніми дітьми є малозабезпеченою.

Грошову допомогу здійснюють за умови отримання одним із членів родини допомог (однієї/кілька):

  • щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи через психічний розлад;
  • виплати на дітей самотнім матерям;
  • виплати на дітей, над якими встановлено опіку/піклування;
  • державної соцдопомоги малозабезпеченим родинам;
  • виплати на дітей, яких виховують у багатодітних родинах;
  • державної соцдопомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • державної соцдопомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • тимчасової допомоги для дітей "Дитина не одна".

Для отримання допомоги потрібно звернутися до органів соціального захисту населення.

Інша допомога ЮНІСЕФ

Також ЮНІСЕФ реєструє сім'ї з дітьми, які мешкають менш ніж за 30 кілометрів від лінії бойових дій у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Запорізькій областях.

Фахівці планують оцінити потреби таких родин та на основі індивідуальних висновків ЮНІСЕФ надати родинам (незалежно від кількості) допомогу на підготовку до зими у розмірі 21,8 тис. грн. Гроші мають покрити потреби на холодний сезон, зокрема на опалення.

Для того, щоб дізнатися правила надання допомоги, можна звернутися на гарячу лінію за номером 0 800 600 017.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям почнуть нараховувати по 1 тис. гривень допомоги у рамках програми "єПідтримка". Для того, щоб отримати кошти на картку Національного кешбеку у "Дії", потрібно виконати кілька кроків.

Також ми писали, що у листопаді 2024 року виплати для внутрішньо переміщених осіб продовжать для більшості автоматично. Деяким переселенцям потрібно писати нову заяву на допомогу, а хтось може втратити право на виплати.

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