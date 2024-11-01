Грошова допомога від ЮНІСЕФ — хто має право на виплати у листопаді

Одноразова допомога від ЮНІСЕФ — хто отримає 11 тис. грн
У листопаді 2024 року деякі громадяни отримають одноразову грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Розмір виплати сягає 11 тис. гривень, але для цього потрібно відповідати кільком критеріям.
Про це повідомляють організатори.
Одноразова грошова допомога від ЮНІСЕФ
Матеріальна допомога від ЮНІСЕФ передбачена для родин із дітьми з Харківської, Сумської та Донецької областей, де відбуваються бойові дії та оголошена евакуація.
Розмір виплати становить 3,6 тис. гривень щомісяця на кожного члена родини протягом трьох місяців, та допомогу можуть виплатити одноразово у сумі 10,8 тис. гривень. Проте максимум для п'яти осіб, включно з дорослими до двох людей.
Умови надання допомоги
У межах проєкту одноразову грошову допомогу можуть отримати сім’ї з дітьми, які підлягають обов’язковій евакуації або вже виїхали, якщо:
- є громадянин з інвалідністю/дитина з інвалідністю віком до 18 років;
- родина є багатодітною з неповнолітніми дітьми;
- дітей виховує самотня мати чи батько;
- родина з неповнолітніми дітьми є малозабезпеченою.
Грошову допомогу здійснюють за умови отримання одним із членів родини допомог (однієї/кілька):
- щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи через психічний розлад;
- виплати на дітей самотнім матерям;
- виплати на дітей, над якими встановлено опіку/піклування;
- державної соцдопомоги малозабезпеченим родинам;
- виплати на дітей, яких виховують у багатодітних родинах;
- державної соцдопомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- державної соцдопомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- тимчасової допомоги для дітей "Дитина не одна".
Для отримання допомоги потрібно звернутися до органів соціального захисту населення.
Інша допомога ЮНІСЕФ
Також ЮНІСЕФ реєструє сім'ї з дітьми, які мешкають менш ніж за 30 кілометрів від лінії бойових дій у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Запорізькій областях.
Фахівці планують оцінити потреби таких родин та на основі індивідуальних висновків ЮНІСЕФ надати родинам (незалежно від кількості) допомогу на підготовку до зими у розмірі 21,8 тис. грн. Гроші мають покрити потреби на холодний сезон, зокрема на опалення.
Для того, щоб дізнатися правила надання допомоги, можна звернутися на гарячу лінію за номером 0 800 600 017.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українцям почнуть нараховувати по 1 тис. гривень допомоги у рамках програми "єПідтримка". Для того, щоб отримати кошти на картку Національного кешбеку у "Дії", потрібно виконати кілька кроків.
Також ми писали, що у листопаді 2024 року виплати для внутрішньо переміщених осіб продовжать для більшості автоматично. Деяким переселенцям потрібно писати нову заяву на допомогу, а хтось може втратити право на виплати.
Читайте Новини.LIVE!