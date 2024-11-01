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Допомога у 10,8 тис. грн від UNHCR — де стартує реєстрація

1 листопада 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога від UNHCR — хто і де отримає 10,8 тис. грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

На початку листопада 2024 року жителі Київської області зможуть отримати фінансову допомогу в рамках програми UNHCR Україна. Відомі розклад виїздів мобільних груп та умови надання виплат.

Про це передає unhcr.org у Telegram.

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UNHCR Україна надає фінансову підтримку родинам, які постраждали від агресії РФ та були змушені виїздити зі своїх осель.

На грошову допомогу у Київській області розміром 10,8 тис. грн на одну особу можуть претендувати внутрішні переселенці, які переїжджали за останні пів року, а також жителі, які виїздили в інші області чи за межі країни після 24 лютого 2022 року, а згодом повернулися.

Кошти нададуть за таких умов:

  • якщо йдеться про неповну родину з одним із батьків з неповнолітньою дитиною/людьми похилого віку від 55 років;
  • сім'ю очолюють люди поважного віку від 55 років з дітьми до 18 років;
  • є особи з особливими потребами (тяжкі хвороби чи інвалідність).

Де стартує реєстрація на Київщині

Реєстрація відбудеться у кількох селах Київської області. Збір даних буде здійснюватися мобільними групами.

Розклад виїздів мобільних груп для збору даних на програму грошової допомоги на період з 4 по 8 листопада наступний:

  • 4-5 листопада

с. Варівськ (Вишгородський р-н). Адреса пункту збору даних: вул. Т. Шевченка, 11 (клуб/бібліотека). Години роботи: 11:00-15:30.

  • 7 листопада

с. Тараща (Білоцерківський р-н). Адреса прийому: вул. Революції Гідності, 2 (будинок культури). Години роботи: 11:00-15:30.

В інших населених пунктах також працюватимуть мобільні виїзні групи благодійників. Для цього необхідно слідкувати за повідомленнями у Telegram.

"Анонсуємо візит в м. Буча. Інформація про формат роботи, дати та місце прийому буде повідомлено на наступному тижні", — додали організатори.

З собою потрібно взяти оригінали документів на кожного члена родини, з переліком можна ознайомитися за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у листопаді 2024 року громадяни отримають грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Розмір виплати сягає 11 тис. гривень, але для цього потрібно відповідати кільком критеріям.

Також деякі громадяни зможуть подати заявки на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. Виплати у 3,6 тис. гривень на три місяці можна буде оформити у Черкаській області.

виплати грошова допомога матеріальна допомога Київська область фінанси

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