Денежная помощь от ООН — кто и где получит выплаты в ноябре

Украинцам выплатят по 3,6 тыс. грн в ноябре — детали
Некоторые граждане могут получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в ноябре. Выплаты будут доступны уязвимым категориям граждан, оказавшимся в сложных обстоятельствах из-за агрессии РФ, в Сумской области.
Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.
Кто имеет право на помощь
Так, в ряде населенных пунктов Сумского региона можно зарегистрироваться на финпомощь от УВКБ ООН.
Размер выплат составляет 3,6 тыс. грн на одного человека, а за три месяца — 10,8 тыс. грн.
Нужно относиться хотя бы к одному из критериев уязвимости. А именно:
- внутренние переселенцы;
- вернулись в прежний адрес проживания, в том числе из-за границы;
- семью возглавляет одинокий отец/мать с несовершеннолетними детьми;
- лица заботятся о пожилых членах семьи старше 55 лет;
- в домохозяйстве есть только пожилые люди (за 55 лет) или воспитывающие несовершеннолетних детей;
- семья нуждается в уходе за лицами с инвалидностью или тяжелыми хроническими болезнями;
- доход не больше 5,4 тыс. грн на каждого.
Где можно будет получить деньги
В области будут работать выездные мобильные группы для регистрации на программу денежной помощи УВКБ ООН в Сумской области в период с 4 ноября по 8 ноября:
4 ноября:
г. Тростянец (Тростянецкая ТГ). Адрес приёма: ул.Заводская, 2А. Часы работы: 11:00-14:00.
4 ноября:
с.Липовая Долина (Липоводолинская ТГ). Адрес: ул. Полтавская, 17 (помещение ЦНАПа). Часы работы: 11:00-14:00.
5 ноября:
г. Кролевец (Кролевецкая ТГ). Адрес: пл. Мира, 2 (дом культуры). Часы работы: 12:00-14:00.
6 ноября:
г. Конотоп (Конотопская ТГ). Адрес: ул. Б.Хмельницкого, 24. Часы работы: 11:30-14:30.
7 ноября:
г. Конотоп (Конотопская ТГ). Адрес: ул. Б.Хмельницкого, 24. Часы работы: 11:30-14:30.
7 ноября:
г. Тростянец (Тростянецкая ТГ). Адрес: ул. Заводская, 2А. Часы работы: 11:00-14:00.
8 ноября:
с. Будилка (Лебединская ТГ). Адрес: ул. Центральная, 56 (дом культуры). Часы работы: 11:00-15:00.
Получить консультации граждане могут по номеру телефона пункта в Сумах — 063 182 68 38.
Следует с собой взять оригиналы документов на каждого члена семьи, со списком можно ознакомиться по ссылке.
В других населённых пунктах тоже будут работать мобильные выездные группы благотворителей. Для этого нужно следить за сообщениями в Telegram-канале.
Что еще стоит знать
Напомним, жители Киевской области могут получить финансовую помощь в рамках программы UNHCR Украина. В этом месяце будут работать мобильные группы.
Также некоторые граждане в ноябре 2024 года получат помощь от ЮНИСЕФ. Размер выплаты составляет 11 тыс. грн, но нужно соответствовать нескольким критериям.
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