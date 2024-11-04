Денежная помощь от ООН — кто и где получит выплаты в ноябре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые граждане могут получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в ноябре. Выплаты будут доступны уязвимым категориям граждан, оказавшимся в сложных обстоятельствах из-за агрессии РФ, в Сумской области.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

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Так, в ряде населенных пунктов Сумского региона можно зарегистрироваться на финпомощь от УВКБ ООН.

Размер выплат составляет 3,6 тыс. грн на одного человека, а за три месяца — 10,8 тыс. грн.

Нужно относиться хотя бы к одному из критериев уязвимости. А именно:

внутренние переселенцы;

вернулись в прежний адрес проживания, в том числе из-за границы;

семью возглавляет одинокий отец/мать с несовершеннолетними детьми;

лица заботятся о пожилых членах семьи старше 55 лет;

в домохозяйстве есть только пожилые люди (за 55 лет) или воспитывающие несовершеннолетних детей;

семья нуждается в уходе за лицами с инвалидностью или тяжелыми хроническими болезнями;

доход не больше 5,4 тыс. грн на каждого.

Где можно будет получить деньги

В области будут работать выездные мобильные группы для регистрации на программу денежной помощи УВКБ ООН в Сумской области в период с 4 ноября по 8 ноября:

4 ноября:

г. Тростянец (Тростянецкая ТГ). Адрес приёма: ул.Заводская, 2А. Часы работы: 11:00-14:00.

4 ноября:

с.Липовая Долина (Липоводолинская ТГ). Адрес: ул. Полтавская, 17 (помещение ЦНАПа). Часы работы: 11:00-14:00.

5 ноября:

г. Кролевец (Кролевецкая ТГ). Адрес: пл. Мира, 2 (дом культуры). Часы работы: 12:00-14:00.

6 ноября:

г. Конотоп (Конотопская ТГ). Адрес: ул. Б.Хмельницкого, 24. Часы работы: 11:30-14:30.

7 ноября:

г. Конотоп (Конотопская ТГ). Адрес: ул. Б.Хмельницкого, 24. Часы работы: 11:30-14:30.

7 ноября:

г. Тростянец (Тростянецкая ТГ). Адрес: ул. Заводская, 2А. Часы работы: 11:00-14:00.

8 ноября:

с. Будилка (Лебединская ТГ). Адрес: ул. Центральная, 56 (дом культуры). Часы работы: 11:00-15:00.

Получить консультации граждане могут по номеру телефона пункта в Сумах — 063 182 68 38.

Следует с собой взять оригиналы документов на каждого члена семьи, со списком можно ознакомиться по ссылке.

В других населённых пунктах тоже будут работать мобильные выездные группы благотворителей. Для этого нужно следить за сообщениями в Telegram-канале.

Что еще стоит знать

Напомним, жители Киевской области могут получить финансовую помощь в рамках программы UNHCR Украина. В этом месяце будут работать мобильные группы.

Также некоторые граждане в ноябре 2024 года получат помощь от ЮНИСЕФ. Размер выплаты составляет 11 тыс. грн, но нужно соответствовать нескольким критериям.