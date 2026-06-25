Виплати у 19 400 грн: кому і де передбачена грошова допомога на зиму

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

До 17 серпня 2026 року жителі одного з українських міст можуть подати заявки на реєстрацію у програмі допомоги у підготовці до опалювального періоду 2026–2027 років. У її рамках найбільш вразливі категорії громадян зможуть оформити одноразову виплату на купівлю твердого палива у розмірі 19 400 грн.

Про те, кому і де надане право на виплати, розповідає редакція Новини.LIVE.

Кому передбачена допомога на зиму у 19 400 грн

Як зазначають організатори, програма з надання матеріальної допомоги на тверде пічне побутове паливо доступне у місті Суми. Звернутися за виплатами можуть домогосподарства, у яких немає централізованого опалення.

"Отримати допомогу можуть громадяни, які фактично проживають у Сумській МТГ в помешканнях, що опалюються твердим пічним паливом", — йдеться у повідомленні.

Грошову допомогу виплачуватимуть одноразово на холодний сезон у порядку пріоритетності, що залежатиме від наявності категорії вразливості. Йдеться про:

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Одержувачів субсидії на купівлю твердого пічного побутового палива; Пільговиків, які отримують допомогу на тверде пічне побутове паливо; Самотніх непрацездатних осіб пенсійного віку; Одиноких матерів чи батьків, що не перебувають у шлюбі, або у разі смерті одного з батьків, які отримують допомогу для самортніх; Громадян, яким надається допомога при народженні дитини; Багатодітних родин; Осіб з інвалідністю та членів їхніх сімей, а також сімей, де є діти з інвалідністю; Сімей, що мають статус внутрішньо переміщених осіб; Дитячі будинки сімейного типу; Прийомні родини.

Як виплачуватимуть та куди звертатись за допомогою

Згідно з правилами програми, жителі Сум можуть подавати заяви на отримання фіндопомоги на тверде пічне побутове паливо до 17 серпня поточного року.

Грошову допомогу будуть виплачувати одноразово за опалювальний сезон у розмірі 19 400 грн за пріоритетністю. А саме:

у першу чергу — для домогосподарств, де є найбільше вразливих осіб;

у другу чергу у разі наявності фінансування — для домогосподарств, члени якого віднесені бодай до однієї категорії вразливості;

у третю чергу, якщо вистачатиме фінансування — для домогосподарств, члени якого не віднесяться до категорій вразливості.

Оформити виплати можна буде у департаменті та на віддалених робочих місцях.

Уточнити деталі можна буде за номерами телефонів:

788-888 (багатоканальний);

050-407-81-99;

050-407-80-02.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто може оформити разову виплату від Карітас у червні. Звернутися за грошовою допомогою можуть жителі Полтави та області. За правилами, громадянам нададуть до 12 300 грн на кожну особу. Одноразова виплата покриє три місяці основних потреб.

Ще Новини.LIVE розповідали, хто може отримати право на фіндопомогу від UNHCR Ukraine. Стартувало відкриття реєстрації на виплати у кількох містах Львівського регіону у червні. Щоб взяти участь у проєкті, необхідно заповнити анкету. Кошти нададуть внутрішньо переміщеним особам та біженцям.