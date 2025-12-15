Відео
Головна Фінанси Українцям виплатять по 150 тис. дол — хто отримає й умови

Українцям виплатять по 150 тис. дол — хто отримає й умови

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 08:00
Фонд Mercy Corps надасть аграріям фінансову підтримку — кому заплатять гроші
Долари. Фото: Новини.LIVE

Деяким фермерам в Україні виплатять фінансову допомогу у розмірі від 3 тис. до 150 тис. доларів. Гроші надаватимуть для подальшого відновлення їхньої інфраструктури від війни.

Про це повідомила пресслужба благодійного фонду Mercy Crops.

Читайте також:

Де надаватимуть підтримку

Програма фінансової підтримки розрахована на фермерів з:

  • Дніпропетровської;
  • Донецької;
  • Запорізької;
  • Київської;
  • Кіровоградської;
  • Миколаївської;
  • Одеської;
  • Полтавської;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Черкаської;
  • Чернігівської областей.

Загалом грошову підтримку надають різним фермерським господарствам. Сума залежить від конкретної діяльності:

  • домогосподарства та дрібні фермери можуть отримати до 3 тисяч доларів;
  • малий агробізнес — до 75 тисяч доларів;
  • середній агробізнес — йдеться про господарства, земельний банк яких становить 500 до 3000 га;
  • установи аграрного сектору — до 150 тисяч доларів; доларів.

Також жінкам-фермеркам благодійники виплачують від 3 тисяч до 7 тисяч доларів. 

Як отримати гроші

Фінансову підтримку виділяють після того, як претенденти пройдуть спеціалізовану навчальну програму, яка складається з практичних знань з управління господарством та фінансового планування.

Раніше стало відомо, що фонд Карітас надасть до 5 тисяч доларів українцям, які хочуть розвивати власний бізнес. Приєднатися до програми можуть ВПО і жителі Миколаївській області, які постраждали від війни.

Також ми розповідали про допомогу від французької організації "Acted". Йдеться про виплати у розмірі 10,8 тис. грн

виплати фінансова допомога гроші фермери війна в Україні
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
