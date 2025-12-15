Фонд Mercy Corps надасть аграріям фінансову підтримку — кому заплатять гроші

Українцям виплатять по 150 тис. дол — хто отримає й умови
Деяким фермерам в Україні виплатять фінансову допомогу у розмірі від 3 тис. до 150 тис. доларів. Гроші надаватимуть для подальшого відновлення їхньої інфраструктури від війни.
Про це повідомила пресслужба благодійного фонду Mercy Crops.
Де надаватимуть підтримку
Програма фінансової підтримки розрахована на фермерів з:
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Запорізької;
- Київської;
- Кіровоградської;
- Миколаївської;
- Одеської;
- Полтавської;
- Сумської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Черкаської;
- Чернігівської областей.
Загалом грошову підтримку надають різним фермерським господарствам. Сума залежить від конкретної діяльності:
- домогосподарства та дрібні фермери можуть отримати до 3 тисяч доларів;
- малий агробізнес — до 75 тисяч доларів;
- середній агробізнес — йдеться про господарства, земельний банк яких становить 500 до 3000 га;
- установи аграрного сектору — до 150 тисяч доларів; доларів.
Також жінкам-фермеркам благодійники виплачують від 3 тисяч до 7 тисяч доларів.
Як отримати гроші
Фінансову підтримку виділяють після того, як претенденти пройдуть спеціалізовану навчальну програму, яка складається з практичних знань з управління господарством та фінансового планування.
Раніше стало відомо, що фонд Карітас надасть до 5 тисяч доларів українцям, які хочуть розвивати власний бізнес. Приєднатися до програми можуть ВПО і жителі Миколаївській області, які постраждали від війни.
Також ми розповідали про допомогу від французької організації "Acted". Йдеться про виплати у розмірі 10,8 тис. грн.
Читайте Новини.LIVE!