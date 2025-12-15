Фонд Mercy Corps надасть аграріям фінансову підтримку — кому заплатять гроші

Долари. Фото: Новини.LIVE

Деяким фермерам в Україні виплатять фінансову допомогу у розмірі від 3 тис. до 150 тис. доларів. Гроші надаватимуть для подальшого відновлення їхньої інфраструктури від війни.

Про це повідомила пресслужба благодійного фонду Mercy Crops.

Де надаватимуть підтримку

Програма фінансової підтримки розрахована на фермерів з:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Київської;

Кіровоградської;

Миколаївської;

Одеської;

Полтавської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Черкаської;

Чернігівської областей.

Загалом грошову підтримку надають різним фермерським господарствам. Сума залежить від конкретної діяльності:

домогосподарства та дрібні фермери можуть отримати до 3 тисяч доларів;

малий агробізнес — до 75 тисяч доларів;

середній агробізнес — йдеться про господарства, земельний банк яких становить 500 до 3000 га;

установи аграрного сектору — до 150 тисяч доларів; доларів.

Також жінкам-фермеркам благодійники виплачують від 3 тисяч до 7 тисяч доларів.

Як отримати гроші

Фінансову підтримку виділяють після того, як претенденти пройдуть спеціалізовану навчальну програму, яка складається з практичних знань з управління господарством та фінансового планування.

Раніше стало відомо, що фонд Карітас надасть до 5 тисяч доларів українцям, які хочуть розвивати власний бізнес. Приєднатися до програми можуть ВПО і жителі Миколаївській області, які постраждали від війни.

Також ми розповідали про допомогу від французької організації "Acted". Йдеться про виплати у розмірі 10,8 тис. грн.