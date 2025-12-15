Фонд Mercy Corps предоставит аграриям финансовую поддержку — кому заплатят деньги

Доллари. Фото: Новини.LIVE

Некоторым фермерам в Украине выплатят финансовую помощь в размере от 3 тыс. до 150 тыс. долларов. Деньги будут предоставлять для дальнейшего восстановления их инфраструктуры от войны.

Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда Mercy Crops.

Где будут оказывать поддержку

Программа финансовой поддержки рассчитана на фермеров из:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Киевской;

Кировоградской;

Николаевской;

Одесской;

Полтавской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черкасской;

Черниговской областей.

В общем денежную поддержку оказывают различным фермерским хозяйствам. Сумма зависит от конкретной деятельности:

домохозяйства и мелкие фермеры могут получить до 3 тысяч долларов;

малый агробизнес — до 75 тысяч долларов;

средний агробизнес — речь идет о хозяйствах, земельный банк которых составляет 500 до 3000 га;

учреждения аграрного сектора — до 150 тысяч долларов; долларов.

Также женщинам-фермершам благотворители выплатят от 3 тысяч до 7 тысяч долларов.

Как получить деньги

Финансовую поддержку выделяют после того, как претенденты пройдут специализированную учебную программу, которая состоит из практических знаний по управлению хозяйством и финансовому планированию.

Ранее стало известно, что фонд Каритас предоставит до 5 тысяч долларов украинцам, которые хотят развивать собственный бизнес. Присоединиться к программе могут ВПЛ и жители Николаевской области, которые пострадали от войны.

Также мы рассказывали о помощи от французской организации "Acted". Речь идет о выплатах в размере 10,8 тыс. грн.