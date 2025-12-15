Фонд Mercy Corps предоставит аграриям финансовую поддержку — кому заплатят деньги

Украинцам выплатят по 150 тыс. долл — кто получит и условия
Некоторым фермерам в Украине выплатят финансовую помощь в размере от 3 тыс. до 150 тыс. долларов. Деньги будут предоставлять для дальнейшего восстановления их инфраструктуры от войны.
Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда Mercy Crops.
Где будут оказывать поддержку
Программа финансовой поддержки рассчитана на фермеров из:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черкасской;
- Черниговской областей.
В общем денежную поддержку оказывают различным фермерским хозяйствам. Сумма зависит от конкретной деятельности:
- домохозяйства и мелкие фермеры могут получить до 3 тысяч долларов;
- малый агробизнес — до 75 тысяч долларов;
- средний агробизнес — речь идет о хозяйствах, земельный банк которых составляет 500 до 3000 га;
- учреждения аграрного сектора — до 150 тысяч долларов; долларов.
Также женщинам-фермершам благотворители выплатят от 3 тысяч до 7 тысяч долларов.
Как получить деньги
Финансовую поддержку выделяют после того, как претенденты пройдут специализированную учебную программу, которая состоит из практических знаний по управлению хозяйством и финансовому планированию.
Ранее стало известно, что фонд Каритас предоставит до 5 тысяч долларов украинцам, которые хотят развивать собственный бизнес. Присоединиться к программе могут ВПЛ и жители Николаевской области, которые пострадали от войны.
Также мы рассказывали о помощи от французской организации "Acted". Речь идет о выплатах в размере 10,8 тыс. грн.
