Україна
Украинцам выплатят по 150 тыс. долл — кто получит и условия

Украинцам выплатят по 150 тыс. долл — кто получит и условия

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 08:00
Фонд Mercy Corps предоставит аграриям финансовую поддержку — кому заплатят деньги
Доллари. Фото: Новини.LIVE

Некоторым фермерам в Украине выплатят финансовую помощь в размере от 3 тыс. до 150 тыс. долларов. Деньги будут предоставлять для дальнейшего восстановления их инфраструктуры от войны.

Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда Mercy Crops.

Читайте также:

Где будут оказывать поддержку

Программа финансовой поддержки рассчитана на фермеров из:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Киевской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черкасской;
  • Черниговской областей.

В общем денежную поддержку оказывают различным фермерским хозяйствам. Сумма зависит от конкретной деятельности:

  • домохозяйства и мелкие фермеры могут получить до 3 тысяч долларов;
  • малый агробизнес — до 75 тысяч долларов;
  • средний агробизнес — речь идет о хозяйствах, земельный банк которых составляет 500 до 3000 га;
  • учреждения аграрного сектора — до 150 тысяч долларов; долларов.

Также женщинам-фермершам благотворители выплатят от 3 тысяч до 7 тысяч долларов.

Как получить деньги

Финансовую поддержку выделяют после того, как претенденты пройдут специализированную учебную программу, которая состоит из практических знаний по управлению хозяйством и финансовому планированию.

Ранее стало известно, что фонд Каритас предоставит до 5 тысяч долларов украинцам, которые хотят развивать собственный бизнес. Присоединиться к программе могут ВПЛ и жители Николаевской области, которые пострадали от войны.

Также мы рассказывали о помощи от французской организации "Acted". Речь идет о выплатах в размере 10,8 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги фермеры война в Украине
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
