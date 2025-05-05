Выплаты в 10 тыс. грн — кому и где доступны средства для одаренной молодежи

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До конца мая 2025 года в одном из украинских городов принимают заявки на получение премии для одаренной молодежи в 10 тыс. грн. Такая выплата предусмотрена для тех, кто успешно учится и проводит научные исследования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из городских советов в Facebook.

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Приобщиться к программе по предоставлению премий от городского головы может молодежь в городе Ужгород. Ее выплатят шестой год подряд.

Премии назначают с целью поддержки молодежи профессионально-технических и высших учебных заведений, художественных школ города в случае:

успешного обучения;

проведения научных исследований;

осуществления научно-технических разработок;

достижения значительных результатов в культурно-художественной области;

участия в общественной жизни города.

Для участия в конкурсе будут допускать лиц из числа жителей города по представлению руководителей высших учебных заведений (по одному кандидату от заведения).

Приобщиться к программе может молодежь от 14 до 35 лет, которая учится в образовательных и художественных заведениях.

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Отмечается, что представление кандидатов на назначение премии происходит с начала мая 2025 года и продлится 30 календарных дней.

Обращаться с заявками можно:

по адресу городской совет Ужгорода, Управление по делам культуры, молодежи и спорта, пл. Почтовая, 3, г. Ужгород, 88000;

на е-mail: kultura@rada-uzhgorod.gov.ua.

"Лицам, утвержденным комиссией на получение Премии, вручается денежная премия в размере 10 000 гривен каждому. Премия выплачивается единовременно", — говорится в сообщении.

Объявление. Источник: горсовет Ужгорода

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