Выплаты в 10 тыс. грн — кому и где доступны средства для одаренной молодежи

Украинцам выплатят по 10 тыс. грн — кто и где сможет получить
До конца мая 2025 года в одном из украинских городов принимают заявки на получение премии для одаренной молодежи в 10 тыс. грн. Такая выплата предусмотрена для тех, кто успешно учится и проводит научные исследования.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из городских советов в Facebook.
Где доступны премии для одаренной молодежи
Приобщиться к программе по предоставлению премий от городского головы может молодежь в городе Ужгород. Ее выплатят шестой год подряд.
Премии назначают с целью поддержки молодежи профессионально-технических и высших учебных заведений, художественных школ города в случае:
- успешного обучения;
- проведения научных исследований;
- осуществления научно-технических разработок;
- достижения значительных результатов в культурно-художественной области;
- участия в общественной жизни города.
Для участия в конкурсе будут допускать лиц из числа жителей города по представлению руководителей высших учебных заведений (по одному кандидату от заведения).
Приобщиться к программе может молодежь от 14 до 35 лет, которая учится в образовательных и художественных заведениях.
Как студентам получить средства от мэра города
Отмечается, что представление кандидатов на назначение премии происходит с начала мая 2025 года и продлится 30 календарных дней.
Обращаться с заявками можно:
- по адресу городской совет Ужгорода, Управление по делам культуры, молодежи и спорта, пл. Почтовая, 3, г. Ужгород, 88000;
- на е-mail: kultura@rada-uzhgorod.gov.ua.
"Лицам, утвержденным комиссией на получение Премии, вручается денежная премия в размере 10 000 гривен каждому. Премия выплачивается единовременно", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что украинские студенты могут зарегистрироваться в летней школе "Aurora Students". В рамках программы лучшим из них предоставят гранты.
Также мы писали, что некоторые женщины могут присоединиться к программе гуманитарной организации "Acted Ukraine". Украинки смогут пройти бесплатное обучение по высокооплачиваемой специальности.
Читайте Новини.LIVE!