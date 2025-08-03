Виплати для українців з чотирьох регіонів — як отримати допомогу

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці з чотирьох регіонів можуть реєструватися на отримання грошової допомоги від благодійної організації Fight For Right (Боротьба за права). Сума виплат становить чотири тисячі гривень.

Про це повідомила пресслужба організації на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Детальніше про допомогу від Fight For Right

Відомо, що фінансова допомога передбачена для:

українців з інвалідністю;

людей старшого віку, які переселилися через війну;

громадян, які мешкають у прифронтових населених пунктах Донецької, Харківської, Сумської та Запорізької областей.

Цим людям благодійна організація надасть фінансову допомогу, розмір якої становитиме чотири тисячі гривень. Цю суму громадяни зможуть витратити на закриття своїх базових потреб.

Як отримати допомогу

Українцям пропонують заповнити анкету на сайті Fight For Right або зателефонувати на гарячу лінію за номером: 0 800 30 66 33. Також можна відправити листа на електронну адресу фонду: help@ffr.org.ua.

Нагадаємо, українцям, які постраждали від збройної агресії Росії, нададуть допомогу в рамках проєкту "Emergency Appeal 2025". Громадянам можуть виплатити до 43 тис. грн.

Також ми розповідали, що УВКБ ООН фінансово підтримає жителів Запоріжжя. Але гроші зможуть отримати лише чітко визначені категорії громадян.