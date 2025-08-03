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Главная Финансы Украинцам выплатят новую помощь — кто получит по 4 тыс. грн

Украинцам выплатят новую помощь — кто получит по 4 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 11:00
Выплаты для украинцев из четырех регионов — как получить помощь
Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы из четырех регионов могут регистрироваться на получение денежной помощи от благотворительной организации Fight For Right (Борьба за права). Сумма выплат составляет четыре тысячи гривен.

Об этом сообщила пресс-служба организации на своей странице в социальной сети Facebook.

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Известно, что финансовая помощь предусмотрена для:

  • украинцев с инвалидностью;
  • людей старшего возраста, которые переселились из-за войны;
  • граждан, проживающих в прифронтовых населенных пунктах Донецкой, Харьковской, Сумской и Запорожской областей.

Этим людям благотворительная организация окажет финансовую помощь, размер которой составит четыре тысячи гривен. Эту сумму граждане смогут потратить на закрытие своих базовых потребностей.

Как получить помощь

Украинцам предлагают заполнить анкету на сайте Fight For Right или позвонить на горячую линию по номеру: 0 800 30 66 33. Также можно отправить письмо на электронный адрес фонда: help@ffr.org.ua.

Напомним, украинцам, пострадавшим от вооруженной агрессии России, окажут помощь в рамках проекта "Emergency Appeal 2025". Гражданам могут выплатить до 43 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что УВКБ ООН финансово поддержит жителей Запорожья. Но деньги смогут получить только четко определенные категории граждан.

выплаты деньги благотворительность война в Украине денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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