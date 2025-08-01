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Головна Фінанси Aгентство ООН приймає заявки на виплату 10,8 тис. грн — деталі

Aгентство ООН приймає заявки на виплату 10,8 тис. грн — деталі

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 11:00
Виплати від Aгентства ООН у справах біженців — хто може отримати 10,8 тис. грн
Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Aгентство ООН у справах біженців в одному з населених пунктів Херсонської області оголосило реєстрацію на виплати в рамках багатоцільової програми допомоги. Йдеться про одноразову виплату для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та постраждалих від воєнних дій.

Про це повідомляють представники Aгентства ООН у Telegram.

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Як зазначають організатори у повідомленні, грошова допомога передбачена в селі Благодатне Херсонської області для місцевих мешканців, які були змушені виїздити через обстріли, та переселенців. Головною умовою у відборі є наявність одного з критеріїв вразливості.

Також важливим є те, щоб термін дати переміщення не перевищував останні шість місяців в межах країни. Те ж саме стосується тих громадян, які повернулися з-за кордону на свою постійну адресу проживання. 

Ще одна вимога — відсутність аналогічної допомоги протягом попередніх трьох місяців.

Щодо розміру грошової допомоги від благодійників, то він у 2025 році залишається незмінним. Цього разу громадянам надають по 3,6 тис. грн щомісячно на кожну особу упродовж трьох місяців. Тобто кожен член родини зможе розраховувати на 10,8 тис. грн.

Як і де можна отримати грошову допомогу

Подати заявки на виплати від Aгентства ООН у справах біженців можна буде мобільним бригадам благодійному фонду "Право на захист", що є офіційним партнером організації. Збір даних на багатоцільову грошову допомогу відбуватиметься в селі Благодатне, вул. Херсонська, 17, з 10:00 до 14:00 1 серпня.  
 
Під час реєстрації мають бути присутні всі члени родини. Також необхідно мати пакет документів. А саме:

  • паспорти, податкові номери;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • номери банківських карт;
  • довідки з підтвердженням належності до категорії вразливості;
  • номери телефонів;
  • довідки ВПО.

"Для збору даних мають бути присутні всі члени родини. Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я)", — повідомили організатори.
 
Також ми писали, що в Сумській області Карітас-Спес Конотоп приймає заявки для участі у програмі допомоги від тих, хто отримав травми від агресії РФ. Максимально в одній родині можна буде отримати виплати для чотирьох осіб, тобто загалом 43 тис. грн

Також повідомлялося, що громадська організація "Елеос-Україна" надасть допомогу жителям прифронтових районів Донецької області. На виплати зможуть розраховувати 800 найбільш вразливих громадян. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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