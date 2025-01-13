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Соцвиплати-2025 — як отримати людині з інвалідністю з дитинства

13 січня 2025 15:15
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Яку соціальну допомогу у 2025 році можуть отримати українці з інвалідністю з дитинства — деталі
Люди з обмеженими фізичними можливостями. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Деякі громадяни мають серйозні проблеми зі здоров'ям, через які вони не можуть самостійно дбати про себе. Тож Україна, як соціально-відповідальна держава, надає людям з інвалідністю соціальні виплати. В окремих випадках їх можуть призначити на постійній основі.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про допомогу, на яку можуть розраховувати люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років.

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Грошова допомога громадянам, які з дитинства отримали інвалідність, виплачується на постійній основі. Її можуть прибрати лише у тому випадку, якщо людині скасують відповідний статус коли, наприклад, у неї покращиться стан здоров'я.

Розмір соціальної допомоги залежить від прожиткового мінімуму. У 2025 році, згідно з Законом України "Про державний бюджет", його показник залишиться на рівні 3 028 грн. Отже, виплати будуть такими:

  • 100% від прожиткового мінімуму для громадян, які є непрацездатними, отримують українці з інвалідністю з дитинства I групи;
  • 80% отримують громадяни з інвалідністю з дитинства II групи, які втратили працездатність; 
  • 60% платять громадянам України з інвалідністю з дитинства III групи, якщо людина втратила можливість працювати за станом здоров'я; 
  • дітям з інвалідністю віком до 18 років держава виплачує 70% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як українцям оформити виплати у 2025 році

Для людини з інвалідністю виплати може оформити:

  • опікун;
  • усиновлювач;
  • батько або матір;
  • один із батьків-вихователів;
  • законний представник.

Подати заявку на виплати можна до органів соціального захисту населення за місцем проживання. Ще громадяни можуть звертатися до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

До заяви потрібно додати:

  • паспорт;
  • податковий номер;
  • оригінал та копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
  • довідку з місця навчання, в якій є відмітка, що дитина перебуває (або не перебування) на повному державному забезпеченні;
  • копію рішення суду про усиновлення дитини;
  • довідку про місце проживання або копію паспорта з даними про місце проживання людини, яка отримуватиме грошові виплати; 
  • довідку про місце проживання або копію паспорта з даними про місце проживання законного представника (піклувальника) (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
  • копію посвідки на постійне або тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства);
  • копію рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника) (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
  • копію рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
  • копію рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

Також існує спосіб подати заявку на оформлення державних виплат онлайн. Для цього достатньо зареєструватися на порталі "Дія", у розділі "Каталог послуг" клікнути на "Пенсії пільги та допомога", після чого обрати "Допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та натиснути на "Подати заявку". 

Надалі потрібно буде виконати ще декілька простих кроків, а саме: 

  • хзазначити, для кого хочете отримувати допомогу; 
  • обрати вид допомоги та як плануєте отримувати гроші; 
  • додати сканкопії або фотографії документів у чіткій якості; 
  • перевірити внесену вами інформацію та підписати заявку електронним підписом або "Дія.Підписом". 

Перевірити, на якому етапі затвердження перебуває ваша заявка, можна в особистому кабінеті на порталі або у застосунку "Дія". Відповідь про розгляд заявник також отримає на свій email. 

Раніше стало відомо, що уряд у 2025 році планує переглянути розмір соціальної допомоги. Як пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, держава хоче збільшити виплати громадянам з інвалідністю, які повністю втратили працездатність. 

Також нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави соціальне житло. Однак надані громадянам квартири чи будинки все одно залишаються власністю держави. 

виплати діти інвалідність матеріальна допомога гроші особа з інвалідністю

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