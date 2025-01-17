В ПриватБанке для украинцев доступна новая выплата —как получить

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

"ПриватБанк" будет выплачивать ветеранам войны и людям, получившим инвалидность во время боевых действий новую государственную помощь в размере 1,5 тыс. грн. Выплаты можно оформить в "Дії".

Как объяснили в пресс-службе банка, речь идет о финансовой помощи в рамках программы "Ветеранский спорт".

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Инициатива предусматривает, что деньги людям будут поступать каждые три месяца. Их можно будет потратить на:

занятия в тренажерных залах;

тренировки в спортивных секциях;

посещение спортивных клубов.

Как получать выплаты в "ПриватБанке"

Для этого нужно открыть специальный счет "Дія.Картка" в "Приват24", а оформить выплату можно в приложении "Дія". Для этого:

выбираете "Сервисы", "Ветеранский спорт" и изучаете условия программы;

проходите проверку на соответствие требованиям;

выбираете "Дія.Карту" от "ПриватБанка", чтобы получать выплаты;

внимательно проверяете заявление и нажимаете "Отправить";

ожидаете зачисления помощи.

Для оформления помощи также понадобятся документы, а именно:

код налогоплательщика;

подтвержденный сатус в Едином госреестре ветеранов войны.

"Подавать заявку в "Дії" нужно до 20 числа первого месяца каждого квартала", — говорится в сообщении.

Следовательно, чтобы выплату начислили за первый квартал этого года, заявка должна быть сформирована до 20 января.

Ранее мы рассказывали, что некоторые украинки могут получить от государства 30 тыс. грн. Такую сумму выплачивают женщинам со статусом "Мать-героиня".

Также напомним, что государство в 2025 году сохранило за украинцами все социальные выплаты. На поддержку могут рассчитывать, в частности, люди с инвалидностью с детства.