Українцям виплатять майже 11 000 гривень: як і де отримати гроші

Люди в парку, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

В Україні розпочалася реєстрація на нову одноразову грошову допомогу. Виплати доступні людям, які проживають у Запоріжжі. Розмір виплат становить 10 800 гривень, які виплачуватимуть кожному члену домогосподарства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію благодійної організації Українська освітня платформа на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Детальніше про одноразову допомогу

У Запоріжжі організація реалізовує програму Надійні руки. Проєкт полягає у тому, щоб надати фінансову підтримку українцям з середньомісячним доходом менше, ніж 8 422 гривні на одну особу.

Як українцям отримати нову фіндопомогу. Скриншот: Українська освітня платформа/Facebook

Як зареєструватися на виплати

Реєстрація триватиме до 20 серпня 2026 року у Центрі підтримки на вул. Фінальна, 1Б у Зпоріжжі. Однак там прийматимуть лише тих, хто виконав попередній онлайн-запис за посиланням.

"Виплати розпочнуться одразу після завершення періоду реєстрації. Важливо зауважити, що реєстрація не гарантує отримання допомоги", — йдеться у повідомленні благодійної організації.

Щоб оформити виплату з собою потрібно мати:

паспорт або ID-картку;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документи всіх членів домогосподарства (паспорти, свідоцтва про народження дітей);

документ, що підтверджує склад домогосподарства або місце проживання;

довідку ВПО (якщо така є);

реквізити банківського рахунку чи картки для зарахування коштів.

Також можна надати документи про доходи, стан здоров’я та підтвердження належності сім’ї до вразливих категорій.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Велика Британія фінансово підтримає малі та середні бізнеси в Україні. Передбачається, що українці отримають гранти до 30 000 доларів. Отримати фіндопомогу зможуть тільки офіційно зареєстровані малі та середні підприємства, які мають соціально орієнтовану бізнес-модель.

Ще Новини.LIVE писали, що Карітас України реалізує проєкт підтримки сільських домогосподарств. Він спрямований на забезпечення продовольчої безпеки та розвиток малого агробізнесу. Реєструватися на допомгу зможуть родини з числа вразливих категорій.