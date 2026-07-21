Виплати від Карітас: як отримати безробітним та людям похилого віку 60+

Дві жінки, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року представництво благодійної організації "Карітас України" реалізує грантовий проєкт, спрямований на відновлення сільських домогосподарств, забезпечення продовольчої безпеки та розвиток малого агробізнесу. Зокрема, подати запити на відповідні виплати можуть українські родини, які належать до вразливих категорій.

Про те, хто і де може може оформити гранти, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому доступні грантові виплати від Карітас

Як зазначають організатори, "Карітас Полтава" в рамках реалізації проєкту надасть підтримку для вразливих українських родин у Полтавському регіоні. Зокрема, 22 липня прийматимуть заявки від жителів Кобеляцької тергромади.

Допомога спрямована на підтримку та розвиток домогосподарств для забезпечення харчових потреб власної родини.

"В межах проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" відбудеться реєстрація на агрогранти для мешканців Кобеляцької ТГ, що підпадають під умови реалізації", — йдеться у повідомленні.

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Подати заявку на можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), які відповідають наступним умовам:

прагнуть відновити та розвинути сільське господарство та користуються землею від 0,05 га до 1 га (власність/оренда);

не планують переїздити у найближчі шість місяців та належать до одного із критеріїв вразливості.

Йдеться про такі особливі групи громадян, які потребують підтримки:

Люди похилого віку (60+); Безробітні особи віком 50+, які не мають доходу; Багатодітні родини (від трьох дітей до 18 років); Люди з інвалідністю; Громадяни, які мають важку хворобу; Самотні батьки, опікуни неповнолітніх дітей або недієздатних осіб; Вагітні жінки та родини з дітьми до трьох років.

На учасників проєкту чекають навчальні сесії з ведення сільського господарства та можливість отримати грант.

Як і де можна подати завку на грошову допомогу

За інформацією, БФ "Карітас Полтава" в рамках реалізації проєкту прйматиме заявки від вразливих українських родин 22 липня 2026 року за адресою: м. Кобеляки Полтавської області, вул. Юріївська, 2.

Отримати консультації з приводу можливості реєстрації у програмі можна за такими контактними номерами:

050 346 4693;

050 888 7029.

Контакти. Джерело: Карітас

Раніше Новини.LIVE розповідали, що влітку UNHCR Ukraine засередила свою діяльність на Вінницькому регіоні. У низці населених пунктів ВПО, які виїхали з домівок через загрозу життю/обстріли/обов’язкову евакуацію, а також біженці, які повернулися з-за кордону, можуть отримати допомогу. Заявники матимуть змогу оформити один із видів виплат: 10 800 та 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що благодійний фонд "Рокада" приймає заявки на одноразову допомогу у Чернігівській області. Зокрема, кошти нададуть домогосподарствам, у складі яких є громадяни з інвалідністю та пенсіонери. Разова виплата в одні руки не перевищуватиме суму у 10 800 грн.