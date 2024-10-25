Денежная помощь — украинцы получат поддержку в 11 тыс. грн в октябре

Внутренние переселенцы. Фото: Ukrainianpl

Некоторые граждане могут получить дополнительные средства поддержки от УВКБ ООН в октябре 2024 года. На помощь могут рассчитывать жители Херсонской области, где работают мобильные бригады благотворителей.

Об этом говорится в сообщении unhcr.org в Telegram.

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Как отмечают организаторы, общий размер пособия на одного человека в семье составляет около 11 гривен. Средства смогут получить только уязвимые категории граждан.

Так, заявки на помощь вправе подавать в Херсонской области могут следующие группы населения:

граждане, у которых есть официальный статус переселенца (переместившиеся за последние шесть месяцев);

лица, вернувшиеся в Украину после вынужденного выезда из-за боевых действий за границу;

граждане, вернувшиеся на постоянное место жительства после того, как покинули жилье и переместились в другие области с начала полномасштабной войны с РФ.

Обязательное условие предоставления денег — иметь один из критериев уязвимости:

детей воспитывает одинокий отец или мать (до 18 лет) или в семье есть люди от 55 лет;

семью возглавляют одинокие пожилые люди от 55 лет, с по меньшей мере одним несовершеннолетним ребенком;

есть больные лица (тяжелые заболевания или инвалидность).

Также следует соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход не выше 5,4 тыс. грн на одного члена в семье.

Где можно получить помощь

К примеру, 25 октября сбор данных на получение денежной помощи от УВКБ ООН в Херсонской области происходит в с. Надеждовка, Белозерская ТГ (ул. Центральная, 33). В других населенных пунктах будут также работать мобильные выездные группы благотворителей. Для этого необходимо следить за сообщениями в Telegram.

При себе нужно иметь оригиналы документов на каждого члена домохозяйства.

"Помощь рассчитана на лиц, не получавших финподдержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций с учетом критериев уязвимости", — говорится в объявлении.

Что еще стоит знать

Напомним, государство выплачивает денежную помощь на содержание ребенка одиноким родителям и усыновителям. Украинцам назвали, какая сумма выплат и рассказали, как получить такую помощь в 2024 году.

Также мы писали, что украинские граждане, проживающие в Полтаве и области, могут подать заявки на денежную помощь. Выплачивается по 3,6 тыс. грн.