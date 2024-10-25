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Украинцам выплатят дополнительно по 11 тыс. грн — детали

25 октября 2024 14:21
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь — украинцы получат поддержку в 11 тыс. грн в октябре
Внутренние переселенцы. Фото: Ukrainianpl
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые граждане могут получить дополнительные средства поддержки от УВКБ ООН в октябре 2024 года. На помощь могут рассчитывать жители Херсонской области, где работают мобильные бригады благотворителей.

Об этом говорится в сообщении unhcr.org в Telegram.

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Кому выплатят дополнительно по 11 тыс. грн

Как отмечают организаторы, общий размер пособия на одного человека в семье составляет около 11 гривен. Средства смогут получить только уязвимые категории граждан.

Так, заявки на помощь вправе подавать в Херсонской области могут следующие группы населения:

  • граждане, у которых есть официальный статус переселенца (переместившиеся за последние шесть месяцев);
  • лица, вернувшиеся в Украину после вынужденного выезда из-за боевых действий за границу;
  • граждане, вернувшиеся на постоянное место жительства после того, как покинули жилье и переместились в другие области с начала полномасштабной войны с РФ.

Обязательное условие предоставления денег — иметь один из критериев уязвимости:

  • детей воспитывает одинокий отец или мать (до 18 лет) или в семье есть люди от 55 лет;
  • семью возглавляют одинокие пожилые люди от 55 лет, с по меньшей мере одним несовершеннолетним ребенком;
  • есть больные лица (тяжелые заболевания или инвалидность).

Также следует соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход не выше 5,4 тыс. грн на одного члена в семье.

Где можно получить помощь

К примеру, 25 октября сбор данных на получение денежной помощи от УВКБ ООН в Херсонской области происходит в с. Надеждовка, Белозерская ТГ (ул. Центральная, 33). В других населенных пунктах будут также работать мобильные выездные группы благотворителей. Для этого необходимо следить за сообщениями в Telegram.

При себе нужно иметь оригиналы документов на каждого члена домохозяйства.

"Помощь рассчитана на лиц, не получавших финподдержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций с учетом критериев уязвимости", — говорится в объявлении.

Что еще стоит знать

Напомним, государство выплачивает денежную помощь на содержание ребенка одиноким родителям и усыновителям. Украинцам назвали, какая сумма выплат и рассказали, как получить такую помощь в 2024 году.

Также мы писали, что украинские граждане, проживающие в Полтаве и области, могут подать заявки на денежную помощь. Выплачивается по 3,6 тыс. грн.

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