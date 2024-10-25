Грошова допомога самотнім батькам — як оформити у 2024 році

Дитина на руках. Фото: ck-oda.gov.ua

Держава виплачує грошову допомогу на утримання дитини одиноким батькам та усиновлювачам. Українцям назвали, який розмір виплат та розповіли, як оформити таку допомогу у 2024 році.

Про це повідомили у Міністерстві соцiальної політики.

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Хто має право на грошову допомогу на утримання дитини

В українському законодавстві прописане право на грошову допомогу на утримання дитини одинокої матері чи батька, які не перебувають у шлюбі.

Також відповідні виплати надають одинокому усиновлювачу, якщо в документі про народження дитини нема запису про батька чи матір.

Допомогу може отримати також одинока матір, яка народила дитину під час тимчасового перебування за межами України.

Розмір допомоги та перелік документів

Обсяг допомоги дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї із розрахунку на одну особу.

Джерело: Мінсоцполітики

Отримати відповідні виплати можна, звернувшись в орган соціального захисту або центр надання адміністративних послуг за місцем проживання або подати заяву через портал "Дія".

Разом із заявою також подається:

декларація про доходи та майновий стан родини;

копія свідоцтва про народження дитини;

витяг із Держреєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини з зазначенням даних про батька чи матір;

довідка про доходи в разі зазначення в декларації доходів, якщо інформації нема в ДПС, Пенсійному фонді, фондах соцстрахування та згідно з законодавством не може бути отримана за запитом органу соціального захисту населення;

у разі смерті одного з батьків треба надати копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що не отримують на дітей пенсії та державну соцдопомогу;

у разі усиновлення дитини необхідно додати копію рішення про усиновлення.

У разі, якщо допомогу хоче отримати також одинока мати, яка народила дитину під час тимчасового перебування за межами України, потрібно звернутися офлайн до органу соціального захисту населення за задекларованим місцем проживання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у жовтні 2024 року громадяни, які проживають у Запоріжжі, можуть розраховувати на отримання грошової допомоги. Кошти нададуть малозабезпеченим від UNHCR Ukraine.

Також ми писали, що до кінця жовтня громадяни можуть подати заявки на виплату грошової допомоги у розмірі 3,6 тис. гривень. Виплати доступні в рамках програми з надання багатоцільової матеріальної допомоги від ООН.