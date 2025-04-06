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Українцям виплатять 500 тис. гривень — хто і як може отримати

6 квітня 2025 17:35
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Бізнес у прифронтових регіонах — кому платитимуть у 2025 році
Банкноти номіналом 1000 та 500 грн. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українці, які захочуть створити власну справу з нуля або ж планують розвивати вже наявний бізнес, отримуватимуть ще більше грошей від держави. Гранти надаватимуть громадянам, які вестимуть діяльність у прифронтових регіонах. 

Як повідомили у Державній службі зайнятості, максимальну суму грантів підвищили до 500 тис. грн. 

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Гранти на бізнес — деталі

Раніше гранти такого розміру надавали лише підприємцям у Харківській області, але тепер на допомогу може претендувати бізнес у: 

  • Донецькій;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Миколаївській;
  • Херсонській;
  • Чернігівській;
  • Сумській областях.

Програму грантів на власну справу започаткували в Україні вже під час повномасштабного вторгнення росіян, влітку 2022 року. За отримані від держави кошти можна: 

  • купити обладнання або оформити лізинг; 
  • закупити сировину та матеріали для свого підприємства;
  • орендувати виробничі чи торгівельні приміщення.

Грант видається за умови створення від одного до двох робочих місць, залежно від суми фінансування. Подати заявку можуть як чинні підприємці, так і люди без досвіду у бізнесі. Для цього необхідно подати бізнес-план через портал Дія.

Раніше ми розповідали, що українським роботодавцям виплачуватимуть до 120 тис. грн, якщо вони працевлаштовуватимуть людей з інвалідністю. Державна допомога покриває витрати роботодавців на купівлю засобів для облаштування робочого місця. Ще ми писали, що держава також платить роботодавцям, якщо вони беруть на роботу людину, яку направили з центру зайнятості.

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