Бізнес у прифронтових регіонах — кому платитимуть у 2025 році

Банкноти номіналом 1000 та 500 грн. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці, які захочуть створити власну справу з нуля або ж планують розвивати вже наявний бізнес, отримуватимуть ще більше грошей від держави. Гранти надаватимуть громадянам, які вестимуть діяльність у прифронтових регіонах.

Як повідомили у Державній службі зайнятості, максимальну суму грантів підвищили до 500 тис. грн.

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Гранти на бізнес — деталі

Раніше гранти такого розміру надавали лише підприємцям у Харківській області, але тепер на допомогу може претендувати бізнес у:

Донецькій;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Миколаївській;

Херсонській;

Чернігівській;

Сумській областях.

Програму грантів на власну справу започаткували в Україні вже під час повномасштабного вторгнення росіян, влітку 2022 року. За отримані від держави кошти можна:

купити обладнання або оформити лізинг;

закупити сировину та матеріали для свого підприємства;

орендувати виробничі чи торгівельні приміщення.

Грант видається за умови створення від одного до двох робочих місць, залежно від суми фінансування. Подати заявку можуть як чинні підприємці, так і люди без досвіду у бізнесі. Для цього необхідно подати бізнес-план через портал Дія.

Раніше ми розповідали, що українським роботодавцям виплачуватимуть до 120 тис. грн, якщо вони працевлаштовуватимуть людей з інвалідністю. Державна допомога покриває витрати роботодавців на купівлю засобів для облаштування робочого місця. Ще ми писали, що держава також платить роботодавцям, якщо вони беруть на роботу людину, яку направили з центру зайнятості.