Бізнес у прифронтових регіонах — кому платитимуть у 2025 році

Українцям виплатять 500 тис. гривень — хто і як може отримати
Українці, які захочуть створити власну справу з нуля або ж планують розвивати вже наявний бізнес, отримуватимуть ще більше грошей від держави. Гранти надаватимуть громадянам, які вестимуть діяльність у прифронтових регіонах.
Як повідомили у Державній службі зайнятості, максимальну суму грантів підвищили до 500 тис. грн.
Гранти на бізнес — деталі
Раніше гранти такого розміру надавали лише підприємцям у Харківській області, але тепер на допомогу може претендувати бізнес у:
- Донецькій;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Миколаївській;
- Херсонській;
- Чернігівській;
- Сумській областях.
Програму грантів на власну справу започаткували в Україні вже під час повномасштабного вторгнення росіян, влітку 2022 року. За отримані від держави кошти можна:
- купити обладнання або оформити лізинг;
- закупити сировину та матеріали для свого підприємства;
- орендувати виробничі чи торгівельні приміщення.
Грант видається за умови створення від одного до двох робочих місць, залежно від суми фінансування. Подати заявку можуть як чинні підприємці, так і люди без досвіду у бізнесі. Для цього необхідно подати бізнес-план через портал Дія.
Раніше ми розповідали, що українським роботодавцям виплачуватимуть до 120 тис. грн, якщо вони працевлаштовуватимуть людей з інвалідністю. Державна допомога покриває витрати роботодавців на купівлю засобів для облаштування робочого місця. Ще ми писали, що держава також платить роботодавцям, якщо вони беруть на роботу людину, яку направили з центру зайнятості.
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