Бизнес в прифронтовых регионах — кому будут платить в 2025 году

Банкноты номиналом 1000 и 500 грн. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы, которые захотят создать собственное дело с нуля или планируют развивать уже имеющийся бизнес, будут получать еще больше денег от государства. Гранты предоставят гражданам, которые не против вести деятельность в прифронтовых регионах.

Как сообщили в Государственной службе занятости, максимальную сумму грантов повысили до 500 тыс. грн.

Реклама

Читайте также:

Гранты на бизнес — детали

Ранее гранты такого размера предоставляли только предпринимателям в Харьковской области, но теперь на помощь может претендовать бизнес в:

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Николаевской;

Херсонской;

Черниговской;

Сумской областях.

Программу грантов на собственное дело начали в Украине уже во время полномасштабного вторжения россиян, летом 2022 года. За полученные от государства средства можно:

купить оборудование или оформить лизинг;

закупить сырье и материалы для своего предприятия;

арендовать производственные или торговые помещения.

Грант выдается при условии создания от одного до двух рабочих мест, в зависимости от суммы финансирования. Подать заявку могут как действующие предприниматели, так и люди без опыта в бизнесе. Для этого необходимо подать бизнес-план через портал Дія.

Ранее мы рассказывали, что украинским работодателям будут выплачивать до 120 тыс. грн, если они будут трудоустраивать людей с инвалидностью. Государственная помощь покрывает расходы работодателей на покупку средств для обустройства рабочего места. Еще мы писали, что государство также платит работодателям, если они берут на работу человека, которого направили из центра занятости.