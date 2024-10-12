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Украинцам выплачивают по шесть пенсий авансом — кто имеет право

12 октября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто имеет право на выплату шестикратной пенсии
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Украинское пенсионное законодательство предусматривает предоставление выплат за полгода вперед. Получить шесть пенсий авансом можно при выезде за границу на постоянное место жительства.

О таком праве идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Право на предоставление пенсионных выплат

Как отмечают в ПФУ, соответствующий вопрос регулируется ст. 51 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно нормам документа, в случае выезда гражданина пенсионного возраста на постоянное место жительства за границу его гарантированная государством выплата должна быть начислена за полгода наперед.

Для этого перед выездом за пределы страны пенсионер должен предоставить соответствующее заявление. Специалисты Пенсионного должны считать стартовую дату с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по адресу постоянного проживания.

Как получить пенсию за полгода наперед

Граждане, решившие покинуть страну и желающие получить выплаты на шесть месяцев наперед, должны известить об этом органы ПФУ. Для этого следует обратиться лично в теруправление фонда по месту своего постоянного проживания.

Чтобы оформить заявку на выплату такой суммы, необходимо собрать пакет документов. Шестикратную пенсию начислят на основе поданных:

  • заявления на получение выплаты;
  • паспорта гражданина Украины для выезда за границу с указанием о выезде на ПМЖ за границу (паспортный документ иностранца/документ, где удостоверяется лицо без гражданства (п. 2.25 Порядка представления и оформления документов для назначения/перерасчета пенсий по закону "Об общеобязательном государственном") пенсионное страхование", утвержденное постановлением ПФУ от 25 ноября 2005 года № 22-1(с изменениями);
  • справки о снятии с регистрации места жительства на территории Украины.

Выплату при выезде пенсионера на постоянное место жительства за границу должны осуществить органы Пенсионного фонда, перечислив на текущий счет в банке.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине существует категория пенсионеров, имеющая право на получение двух пенсий одновременно. В частности, лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать пенсию по инвалидности и выплаты по случаю потери кормильца.

Также мы писали, что в Украине граждане и компании имеют возможность приобщиться к финансированию пенсий, совершая благотворительные пожертвования. Такая возможность есть как для проживающих в стране, так и за рубежом.

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