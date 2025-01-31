Отпуска в Украине — кто может требовать деньги вместо отдыха

Бухгалтер в офисе. Фото: Freepik

Украинские работники имеют право на компенсацию ежегодных неиспользованных отпусков. Расчет и выплата ежегодного отпуска возможны без факта увольнения с работы.

Особенности таких случаев прописаны в законе №504 "Об отпусках", а также в ст. 83 Кодекса законов о труде Украины.

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Правила компенсации ежегодных неиспользованных отпусков

Согласно закону, речь идет о возмещении именно ежегодных неиспользованных отпусков, а не других, например социальных/

Однако применяется требование о минимальной продолжительности ежегодного отпуска — 24 календарных дня. То есть, компенсация состоится только у тех работников, которые имеют удлиненную продолжительность ежегодного основного отпуска или наличие ежегодного дополнительного отпуска.

При условии, что работник имеет право на ежегодный отпуск стандартного срока (24 к. дней), то получит компенсацию отпуска в единственном случае — при увольнении. При таких условиях человек может перед самым увольнением уйти в отпуск на все дни, получив отпускные, или уволиться и получить денежную компенсацию.

Однако в обычной ситуации заменить компенсацией разрешается только частично ежегодный отпуск. Полностью накопленные дни отпуска, в частности, отпуска "на детей" можно получить исключительно в случае увольнения.

Таким образом, начисляется компенсация за ежегодный отпуск без увольнения, если:

было использовано в течение года не менее 24 календарных дней ежегодного отпуска (основного/дополнительного);

если компенсация является собственным желанием работника, т.е. от него есть заявление и работодатель заставить не имеет права;

если работнику — не менее 18 лет.

Кто сможет получить компенсации

Компенсации за ежегодные продленные и дополнительные отпуска имеют право следующие категории работников:

педагоги, научные и научно-педагогические работники — ежегодный отпуск 56 календарных дней;

лица с инвалидностью третьей группы — ежегодный отпуск 26 календарных дней;

лица в возрасте до 18 лет — 31 календарный день;

работники с вредными и тяжелыми условиями труда, — дополнительный ежегодный отпуск до 35 календарных дней;

работники, имеющие особый характер труда (ненормированная работа) — до 7 календарных дней;

госслужащие — 30 календарных дней;

аттестованные прокуроры, судьи, должностные лица органов местного самоуправления — дополнительные отпуска по правилам спецзаконов.

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