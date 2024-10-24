Субсидії з 1 листопада — що зміниться в Україні наступного місяця

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд України (ПФУ) мав автоматично перерахувати субсидії для українців, які користуються ними для оплати комунальних послуг в умовах нового опалювального сезону, що вже розпочався. Проте з 1 листопада система нарахування субсидій залишатиметься без змін.

Про те, як зміняться субсидії з 1 листопада, розповідають Факти ICTV.

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Що зміниться з 1 листопада

За інформацією Мінсоцполітики, система нарахування субсидій залишиться без змін. У бюджеті достатньо коштів для їх виплат. Субсидії будуть перераховані автоматично, тому звертатися для отримання перерахунку не потрібно.

На сьогодні в Україні приблизно 2,8 млн домогосподарств користуються субсидіями та пільгами для оплати житлово-комунальних послуг.

Допомога на дрова

Як зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, цього року близько 500 тисяч домогосподарств, які отримують житлові субсидії та пільги та опалюють свої оселі дровами чи вугіллям, зможуть отримати додаткову фінансову підтримку.

Мінсоцполітики розробило постанову, яку вже підтримав уряд України, для надання додаткової фінансової допомоги домогосподарствам, що опалюють житло дровами чи вугіллям. Розмір цієї допомоги буде індивідуальним і залежатиме від доходів родини, а максимальна сума може досягати 21 тис. грн. Чим нижчі доходи домогосподарства, тим більшу частину витрат на паливо покриватимуть держава та міжнародні партнери.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українці, які не мають можливості самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть отримати державну субсидію. Для цього необхідно вчасно подати відповідні документи, оскільки існує визначений кінцевий термін для оформлення виплат.

Також ми розповідали, що в Україні, окрім допомоги з оплати житлово-комунальних послуг у вигляді субсидій та пільг, діють програми на місцевому рівні. Так, відповідні кошти надають деяким вразливим категоріям громадян в Одесі.