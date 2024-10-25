Субсидии на зиму — список причин, почему могут отказать в помощи

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы имеют право на жилищную субсидию, которая помогает платить за коммунальные услуги. Однако есть список случаев, когда помощь на отопительный сезон не назначат.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Порядок назначения субсидий утвержден постановлением правительства №848 от 21.10.1995. Там отмечено, что жилищная субсидия является финансовой поддержкой от государства для помощи в оплате коммунальных услуг. Она позволяет покрыть часть финансовых затрат на оплату услуг ЖКХ, расходов на управление многоквартирным домом, на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого топлива.

Субсидия предоставляется, если расходы на коммуналку больше 15% от общего дохода семьи. Такой порядок установлен во время действия военного положения и еще месяц после его завершения.

Сумма пособия рассчитывается индивидуально для каждой семьи. Она в целом зависит от:

общего дохода всех членов семьи;

численности людей в семье;

стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Отказ в предоставлении субсидии

Важно знать, что существуют определенные причины, по которым могут отказать в получении субсидии на отопительный сезон 2024-2025.

В частности, субсидия выдается только в том случае, если есть разница между реальной стоимостью коммунальных услуг и частью, которую семья должна платить самостоятельно (обязательный платеж).

Однако часто украинцам отказывают в праве на помощь, поскольку есть жесткие критерии. А именно:

в случае если размер квартиры превышает 130 кв. м, частного дома — 230 кв. м, кроме детдомов семейного типа, многодетных семей, где есть минимум трое детей;

наличия у членов семьи транспортного средства, выпущенного не менее пяти лет назад, кроме мопеда/прицепа;

есть больше одного транспортного средства, выпущенного менее 15 лет назад, кроме мопеда/прицепа;

в семье есть совершеннолетние безработные, доход лиц ниже минимальной зарплаты, которые не платят ЕСВ (кроме студентов/получателей соцпенсии);

есть задолженность по оплате коммунуслуг более трех месяцев и общая сумма превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;

в семье есть неплательщик алиментов (более трех месяцев);

лицо не возвратило излишне предоставленную сумму субсидии за предыдущие периоды ее получения;

кто-то в семье в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на более чем 50 тыс. гривен (кроме расчета за лечение). Однако в помощи субсидии не должны отказать, если в течение полугода перед покупкой нового жилья продали другое;

в семье кто-то купил валюту на сумму 50 тыс. грн в течение одного года перед обращением;

в семье открыт депозит свыше 100 тыс. грн;

в семье есть владелец более одного жилья, кроме того, что расположено на оккупированных территориях и на линии столкновения; принадлежит на праве общей совместной/долевой собственности, расположенной в сельской местности.

В предоставлении субсидии также отказывают по следующим причинам:

в случае допущенной ошибки при заполнении заявления/декларации. Пенсионный фонд предоставит 30 дней для устранения неточностей. После этого дело будет рассмотрено снова и может все же назначить помощь;

если были поданы не все документы — отведут 30 дней на то, чтобы добавить недостающие бумаги.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о продолжении финансирования программы "Прихисток" до конца года. В ее рамках гражданам, предоставившим жилье переселенцам, помогут с оплатой коммунальных услуг.

Ранее мы писали, что ПФУ должен автоматически пересчитать субсидии для украинцев, которые пользуются ими для оплаты коммунальных услуг в условиях начавшегося нового отопительного сезона. Однако с 1 ноября система начисления субсидий будет оставаться без изменений.