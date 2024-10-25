Субсидии на зиму — список причин, почему могут отказать в помощи

Украинцам отказывают в зимней субсидии — причины
Украинцы имеют право на жилищную субсидию, которая помогает платить за коммунальные услуги. Однако есть список случаев, когда помощь на отопительный сезон не назначат.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Кому предоставляют зимнюю субсидию
Порядок назначения субсидий утвержден постановлением правительства №848 от 21.10.1995. Там отмечено, что жилищная субсидия является финансовой поддержкой от государства для помощи в оплате коммунальных услуг. Она позволяет покрыть часть финансовых затрат на оплату услуг ЖКХ, расходов на управление многоквартирным домом, на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого топлива.
Субсидия предоставляется, если расходы на коммуналку больше 15% от общего дохода семьи. Такой порядок установлен во время действия военного положения и еще месяц после его завершения.
Сумма пособия рассчитывается индивидуально для каждой семьи. Она в целом зависит от:
- общего дохода всех членов семьи;
- численности людей в семье;
- стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Отказ в предоставлении субсидии
Важно знать, что существуют определенные причины, по которым могут отказать в получении субсидии на отопительный сезон 2024-2025.
В частности, субсидия выдается только в том случае, если есть разница между реальной стоимостью коммунальных услуг и частью, которую семья должна платить самостоятельно (обязательный платеж).
Однако часто украинцам отказывают в праве на помощь, поскольку есть жесткие критерии. А именно:
- в случае если размер квартиры превышает 130 кв. м, частного дома — 230 кв. м, кроме детдомов семейного типа, многодетных семей, где есть минимум трое детей;
- наличия у членов семьи транспортного средства, выпущенного не менее пяти лет назад, кроме мопеда/прицепа;
- есть больше одного транспортного средства, выпущенного менее 15 лет назад, кроме мопеда/прицепа;
- в семье есть совершеннолетние безработные, доход лиц ниже минимальной зарплаты, которые не платят ЕСВ (кроме студентов/получателей соцпенсии);
- есть задолженность по оплате коммунуслуг более трех месяцев и общая сумма превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;
- в семье есть неплательщик алиментов (более трех месяцев);
- лицо не возвратило излишне предоставленную сумму субсидии за предыдущие периоды ее получения;
- кто-то в семье в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на более чем 50 тыс. гривен (кроме расчета за лечение). Однако в помощи субсидии не должны отказать, если в течение полугода перед покупкой нового жилья продали другое;
- в семье кто-то купил валюту на сумму 50 тыс. грн в течение одного года перед обращением;
- в семье открыт депозит свыше 100 тыс. грн;
- в семье есть владелец более одного жилья, кроме того, что расположено на оккупированных территориях и на линии столкновения; принадлежит на праве общей совместной/долевой собственности, расположенной в сельской местности.
В предоставлении субсидии также отказывают по следующим причинам:
- в случае допущенной ошибки при заполнении заявления/декларации. Пенсионный фонд предоставит 30 дней для устранения неточностей. После этого дело будет рассмотрено снова и может все же назначить помощь;
- если были поданы не все документы — отведут 30 дней на то, чтобы добавить недостающие бумаги.
Что еще стоит знать
Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о продолжении финансирования программы "Прихисток" до конца года. В ее рамках гражданам, предоставившим жилье переселенцам, помогут с оплатой коммунальных услуг.
Ранее мы писали, что ПФУ должен автоматически пересчитать субсидии для украинцев, которые пользуются ими для оплаты коммунальных услуг в условиях начавшегося нового отопительного сезона. Однако с 1 ноября система начисления субсидий будет оставаться без изменений.
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