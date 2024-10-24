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Деяким українцям нададуть допомогу на оплату послуг ЖКГ — програму продовжили

24 жовтня 2024 13:08
Ксенія Симонова - Редактор
Комунальні послуги 2024 — українцям допоможуть з оплатою рахунків за прихисток для ВПО
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про продовження фінансування програми "Прихисток" до кінця року. В її рамках громадянам, які надали житло переселенцям, допоможуть з оплатою комунальних послуг.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

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Фінансування програми "Прихисток"

Як зазначають у відомсті, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надасть додаткову суму коштів у 265 мільйонів гривень на покриття витрат за програмою "Прихисток".

"Збільшення бюджету "Прихистку" стало можливим завдяки спільним зусиллям Офісу Президента, УВКБ ООН, Мінреінтеграції, МЗС і Мінвідновлення. Це дасть змогу продовжити реалізацію програми до кінця 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з вересня 2024 року виплати за програмою припинять через нестачу фінансування. Програму планували поновити, коли знайдуть нові джерела коштів.

З січня цього року УВКБ ООН є фінансовим донором урядової програми "Прихисток" відповідно до підписаної із Мінреінтеграції угодою. У 2024 році для підтримки проєкту міжнародні донори надали близько 615 млн гривень.

Які суми допомоги за програмою

Завдяки проєкту "Прихисток" у власників житла є можливість компенсувати оплату комунальних послуг.

Так, програма передбачає надання компенсації за витрати приватним домогосподарствам, які надають житло для ВПО з територій, де ведуться бойові дії або окупованих населених пунктів. Розмір компенсації становить 450 гривень на місяць за кожного переселенця, що проживає в оселі.

Загалом з початку повномасштабної війни програмою "Прихисток" скористалися майже 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб. У програмі зараз беруть участь до 65 тис. домогосподарств. Вони розмістили в себе близько 160 тис. переселенців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді почали підготовку до автоматичного перерахунку і фінансування житлових субсидій з наближенням опалювального сезону 2024-2025. Відомо, хто отримає допомогу на зиму та які будуть суми.

Також ми писали, що внутрішньо переміщені особи також можуть претендувати на субсидію, навіть якщо не мають реєстрації, але фактично проживають у квартирі або будинку. 

ВПО комунальні послуги ЖКГ грошова допомога матеріальна допомога фінансова допомога

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