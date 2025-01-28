Податкова пільга у Польщі у 2025 році — кому повернуть частину коштів

Сім′я з новонародженою дитиною. Фото: УНІАН

У Польщі з 15 лютого 2025 року розпочнеться кампанія з декларування доходів, отриманих у 2024-му. Деякі громадяни України, які живуть у сусідній країні, можуть повернути частину сплачених в бюджет податків.

Як пише видання InPoland, таку нагоду мають родини, які виховують дітей та справно сплачували податки.

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Просімейна допомога (Ulga na dziecko) надається не тільки полякам, а й іноземним громадянам. Її розмір у 2025 році є таким:

1 112 тис. злотих (11 175 тис. грн) — на першу та другу дитину;

2 тис. злотих (20,1 тис. грн) — за третю дитину;

2,7 тис. злотих (27, 1 тис. грн) — за четверту та кожну наступну у сім′ї дитину.

Як отримати виплати

Громадянам України, наприклад, у додатку до річної декларації про доходи у формі РІТ-37 потрібно повідомити про:

наявність у сім′ї дітей;

їхню кількість;

PESEL на кожну дитину.

"У будь-якому випадку на повернення податку можуть розраховувати батьки, які виховують двох і більше дітей або одну дитину з інвалідністю", — йдеться у матеріалі.

Важливо, що скористатися податковою пільгою у Польщі, які виховують:

дитину до 18 років;

дитину з інвалідністю;

дитину до 25 років, яка продовжує навчання та яка за рік не заробляє понад 16 061 злотих (161 413 грн).

Також пільгу нададуть батькам, які перебувають у шлюбі, а їх сукупний щорічний дохід не перевищує 112 тисяч злотих (1 125 600 грн) на рік. Повернути кошти зможуть й громадяни, які самостійно виховують дитину і за рік заробляють не менше 56 тис. злотих (562, 8 тис.грн).

Раніше стало відомо, що польська влада планує обмежити виплату допомоги "Родина 800+" від ZUS. Ці виплати у Польщі зараз отримують, зокрема, безробітні українці та біженці з інших країн.

Також ми писали, якою є мінімальна зарплата у Польщі в українських гривнях. У 2024 році виплати в країні зросли до 4 666 злотих.