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Українцям в Польщі обмежать виплати — хто у зоні ризику

23 січня 2025 17:25
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
В Польщі пропонують обмежити допомогу від ZUS для українців — деталі
Українські біженці з речами. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Польщі роздумують обмежити виплати грошової допомоги "Родина 800+" від ZUS, яку надають безробітним громадянам України. Кардинальні зміни для програми запропонував очільник Варшави Рафал Тшасковський.

Про це пише видання РАР.

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За словами політика, усі люди, які приїжджають в країну та хочуть скористатися підтримкою, мають працювати над зміцненням економіки.

"Тож коли ми говоримо про такі пільги, як 800+ для українців, вони повинні бути за умови, якщо українці будуть працювати, якщо вони будуть жити в Польщі і якщо вони будуть платити податки", — сказав він на одній із зустрічей з виборцями.

За словами Тшасковського, Польщі важливо уникнути помилок деяких європейських країн, наприклад, Німеччини чи Швеції, які дозволяють біженцям приїжджати лише для того, щоби користуватися соціальною допомогою. При цьому більша частина українців, які приїжджають до Польщі, одразу працевлаштовуються, тож обмеження у виплатах не вплинуть на їхні життя. 

За інформацією журналістів, ідею мера польської столиці підтримав лідер політичної сили "Право і солідарність" (ПІС) Маріуш Блащак. Він заявив, що партія вже підготувала відповідний законопроєкт.

"Він обмежує програму 800+ лише тими сім'ями, які, по-перше, працюють у нашій країні, а по-друге, платять податки в Польщі", — сказав політик. 

Водночас одностайної позиції щодо змін у програмі виплат для українців серед польських політиків наразі немає. Наприклад, спікер Сейму Шимон Головня не бачить передумов для того, щоби запроваджувати кардинальні зміни. 

"Не можна сказати матері з трьома дітьми, яка виховує їх сама в складних умовах і не має зв'язку з чоловіком, який залишився в Україні: оскільки ви офіційно не працюєте і не платите податків, ви не маєте права на цю підтримку. Це було б просто нелюдяно", — пояснив він.

"Родина 800+" — яку допомогу отримують українці 

Грошовими виплатами, розмір яких становить 800 злотих (8 тис. грн), забезпечуються сім′ї з дітьми до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу. Виплати надаються на кожну дитину.

Відповідно до закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України", батьки українських дітей, які проживають у Польщі, також мають право на цю допомогу.

Раніше стало відомо, що українців у Польщі штрафуватимуть за порушення графіка обов′язкових щеплень. Покарання загрожує батькам, чиї діти не пройдуть процедуру.

Також ми розповідали, що у 2025 році українцям у Польщі на нових умовах видаватимуть карти побиту. Зміняться, зокрема, вимоги до мінімального доходу. 
 

Польща виплати фінансова допомога гроші біженці українці в Польщі

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