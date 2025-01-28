Налоговая льгота в Польше в 2025 году — кому вернут часть средств

Семья с новорожденным ребенком. Фото: УНИАН

В Польше с 15 февраля 2025 года начнется кампания по декларированию доходов, полученных в 2024-м. Некоторые граждане Украины, живущие в соседней стране, могут вернуть часть уплаченных в бюджет налогов.

Как пишет издание InPoland, такую возможность дают семьям, которые воспитывают детей и исправно платили налоги.

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Семейная помощь (Ulga na dziecko) предоставляется не только полякам, но и иностранным гражданам. Ее размер в 2025 году является следующим:

1 112 тыс. злотых (11 175 тыс. грн) — на первого и второго ребенка;

2 тыс. злотых (20,1 тыс. грн) — за третьего ребенка;

2,7 тыс. злотых (27, 1 тыс. грн) — за четвертого и каждого последующего в семье ребенка.

Как получить выплаты

Гражданам Украины, например, в приложении к годовой декларации о доходах в форме РІТ-37 нужно сообщить о:

наличии в семье детей;

их количестве;

PESEL на каждого ребенка;

"В любом случае на возврат налога могут рассчитывать родители, воспитывающие двух и более детей или одного ребенка с инвалидностью", — говорится в материале.

Важно, что воспользоваться налоговой льготой в Польше могут родители, которые воспитывают:

ребенка до 18 лет;

ребенка с инвалидностью;

ребенка до 25 лет, который продолжает обучение и который за год не заработал более 16 061 злотых (161 413 грн).

Также льготу предоставят родителям, которые состоят в браке, а их совокупный ежегодный доход не превышает 112 тысяч злотых (1 125 600 грн) в год. Также вернуть средства смогут граждане, которые самостоятельно воспитывают ребенка и за год зарабатывают не менее 56 тыс. злотых (562,8 тыс.грн).

Ранее стало известно, что польские власти планируют ограничить выплату помощи "Семья 800+" от ZUS. Эти выплаты в Польше сейчас получают, в частности, безработные украинцы и беженцы из других стран.

Также мы писали, какова минимальная зарплата в Польше в украинских гривнах. В 2024 году выплаты в стране выросли до 4 666 злотых.