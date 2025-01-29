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Українцям в Польщі допоможуть орендувати житло — деталі

29 січня 2025 18:20
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Біженцям з України в Польщі дадуть гроші на оренду житла — як отримати
Чоловік та жінка з дорожніми сумками на українському кордоні. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українцям з центрів колективного розміщення у Польщі відкриють доступ до загальнонаціональної програми "Разом до Незалежності" (WdN). Її учасники впродовж пів року отримують фінансову допомогу на оренду житла.

Про це пише Polskie Radio.

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За словами Вікторії Захарової з фонду Siła Jedności, який реалізує ініціативу в Люблінському воєводстві, таким чином польська влада заохочує біженців, які не планують виїжджати з країни, готуватися до "незалежності".

"Підтримка необхідна, оскільки процес інтеграції може бути складним, особливо для тих, хто живе в центрах розміщення. Часто ці люди не мають можливості вивчити польську мову, що значно ускладнює пошук роботи", — розповіла вона.

За її словами, велика кількість біженців з України, які живуть у таких центрах, не можуть орендувати навіть найдешевшу квартиру. Таку проблему мають:

  • багатодітні родини;
  • одинокі матері;
  • сім'ї з дітьми;
  • пенсіонери.

"Деякі жінки отримують фінансову допомогу від чоловіків, які воюють або працюють в Україні, але рівень життя в обох країнах суттєво відрізняється. Тому ми також надаємо таким сім’ям продовольчу підтримку кожні кілька тижнів", — зазначила Захарова.

Як зареєструватися в програмі 

Українці повинні заповнити реєстраційну форму або надіслати заповнену від руки реєстраційну форму на адресу офісу Польського центру міжнародної допомоги (PCPM). Після цього:

  • ви отримаєте дзвінок, під час якого потрібно підтвердити реєстрацію;
  • потім відбудеться зустріч для перевірки документів та підтвердження відповідності критеріям участі у програмі. Далі людині видадуть підтверджувальний документ про зарахування до програми.

Раніше стало відомо, що польська влада планує обмежити виплати в рамках програми "Родина 800+" від ZUS, якою користуються українські біженці. У 2025 році допомогу залишать за громадянами, які знайшли офіційну роботу в країні. 

Також ми розповідали, що іноземцям в Польщі можуть повернути частину грошей, витрачених на податки. Такою можливість можуть скористатися й українці. 

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