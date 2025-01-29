Беженцам из Украины в Польше дадут деньги на аренду жилья — как получить

Мужчина и женщина с дорожными сумками на украинской границе. Фото: УНИАН

Украинцам из центров коллективного размещения в Польше откроют доступ к общенациональной программе "Вместе к Независимости" (WdN). Ее участники в течение полугода получают финансовую помощь на аренду жилья.

Об этом пишет Polskie Radio.

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По словам Виктории Захаровой из фонда Siła Jedności, который реализует инициативу в Люблинском воеводстве, таким образом польские власти поощряют беженцев, которые не планируют выезжать из страны, готовиться к "независимости".

"Поддержка необходима, поскольку процесс интеграции может быть сложным, особенно для тех, кто живет в центрах размещения. Часто эти люди не имеют возможности выучить польский язык, что значительно усложняет поиск работы", — рассказала она.

По ее словам, большое количество беженцев из Украины, которые живут в таких центрах, не могут арендовать даже самую дешевую квартиру. Такую проблему имеют:

многодетные семьи;

одинокие матери;

семьи с детьми;

пенсионеры.

"Некоторые женщины получают финансовую помощь от мужчин, которые воюют или работают в Украине, но уровень жизни в обеих странах существенно отличается. Поэтому мы также предоставляем таким семьям продовольственную поддержку каждые несколько недель", — отметила Захарова.

Как зарегистрироваться в программе

Украинцы должны заполнить регистрационную форму или прислать заполненную от руки регистрационную форму на адрес офиса Польского центра международной помощи (PCPM). После этого:

вы получите звонок, во время которого нужно подтвердить регистрацию;

потом состоится встреча для проверки документов и подтверждения соответствия критериям участия в программе. Далее человеку выдадут подтверждающий документ о зачислении в программу.

Ранее стало известно, что польские власти планируют ограничить выплаты в рамках программы "Родина 800+" от ZUS, которой пользуются украинские беженцы. В 2025 году помощь оставят за гражданами, которые нашли официальную работу в стране.

Также мы рассказывали, что иностранцам в Польше могут вернуть часть денег, потраченных на налоги. Такой возможность могут воспользоваться и украинцы.