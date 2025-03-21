Безробітним українцям у Польщі дадуть гроші на бізнес — що відомо про програму

Люди підписують документи. Фото: Unsplash

Українці, які проживають у польському Кракові та все ще перебувають у пошуках роботи, можуть отримати виплату до 42 тис. злотих (близько 451 тис. грн) від центру зайнятості. На ці гроші громадяни зможуть започаткувати власну справу.

Про це повідомляє видання UAinKrakow.

Читайте також:

Що зробити, аби отримати виплату

Спочатку потрібно відвідати Міський центр зайнятості у Кракові та подати там заяву. Адмінбудівля розташована на ul. Wąwozowa 34, каб. 119 (Dziennik Podawczy).

Процес реєстрації передбачає, що претендент, крім заяви, надає:

документи про право власності на приміщення (якщо є);

індивідуальний план діяльності;

документи про освіту, кваліфікацію та досвід;

попередні договори оренди або співпраці.

Подавати документи можна в період з 23 по 28 березня.

"Усі документи мають бути польською мовою або супроводжуватися завіреним перекладом", — йдеться у повідомленні.

Кому нададуть фінансову допомогу

Поляки висувають певні умови для тих, хто може претендувати на виплату. Наприклад:

громадянин має представити "Індивідуальний план діяльності", спрямований на професійну активізацію;

претендент не мав відмовлятися від запропонованої роботи у 2023 чи 2024 році без поважної причини;

в українця має бути відповідна освіта, досвід або кваліфікація для того, щоби вести справи у певній діяльності.

Пріоритет в отриманні фінансування надаватимуть тим, хто виконає найбільшу кількість описаних вище умов.

На що можна буде витратити кошти

На юридичну підтримку та консультації;

на придбання обладнання, техніки, програмного забезпечення;

створення сайту та рекламних матеріалів;

на закупівлю сировини та матеріалів для виробництва;

на придбання автомобіля, якщо є така потреба;

меблі та побутову техніку, пов'язану з підприємницькою діяльністю.

Тим часом в Україні громадянам, які отримали різні травми під час повномасштабного вторгнення росіян, виплачуватимуть по 50 тис. грн на лікування. Грошова допомога наразі доступна жителям лише одного регіону.

Також ми розповідали, що в Івано-Франківську триває реєстрація на отримання фіндопомоги від БФ "Карітас". Українцям виплачують по 14 тис. грн.