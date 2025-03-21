Безработным украинцам в Польше дадут деньги на бизнес — что известно о программе

Люди подписывают документы. Фото: Unsplash

Украинцы, проживающие в польском Кракове, если все еще продолжают искать работу, могут получить выплату до 42 тыс. злотых (около 451 тыс. грн) от центра занятости. На эти деньги граждане смогут начать собственное дело.

Об этом сообщает издание UAinKrakow.

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Что сделать, чтобы получить выплату

Сначала нужно посетить Городской центр занятости в Кракове и подать там заявление. Админздание расположено на ul. Wąwozowa 34, каб. 119 (Dziennik Podawczy).

Процесс регистрации предусматривает, что претендент, помимо заявления, предоставляет:

документы о праве собственности на помещение (если есть);

индивидуальный план деятельности;

документы об образовании, квалификации и опыте;

предварительные договоры аренды или сотрудничества.

Подавать документы можно в период с 23 по 28 марта.

"Все документы должны быть на польском языке или сопровождаться заверенным переводом", — говорится в сообщении.

Кому предоставят финансовую помощь

Поляки выдвигают определенные условия для тех, кто может претендовать на выплату. Например:

гражданин должен представить "Индивидуальный план деятельности", направленный на профессиональную активизацию;

претендент не должен был отказываться от предложенной работы в 2023 или 2024 году без уважительной причины;

у украинца должно быть соответствующее образование, опыт и квалификация для того, чтобы вести дела в определенной деятельности.

Приоритет в получении финансирования будут предоставлять тем, кто выполнит наибольшее количество описанных выше условий.

На что можно будет потратить средства

На юридическую поддержку и консультации;

на приобретение оборудования, техники, программного обеспечения;

создание сайта и рекламных материалов;

на закупку сырья и материалов для производства;

на приобретение автомобиля, если есть такая необходимость;

мебель и бытовую технику, связанную с предпринимательской деятельностью.

Тем временем в Украине гражданам, которые получили различные травмы во время полномасштабного вторжения россиян, будут выплачивать по 50 тыс. грн на лечение. Денежная помощь пока доступна жителям только одного региона.

Также мы рассказывали, что в Ивано-Франковске продолжается регистрация на получение финпомощи от БФ "Каритас". Украинцам выплачивается по 14 тыс. грн.