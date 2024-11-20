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Українцям у Польщі виплачують допомогу на дітей — які суми

20 листопада 2024 11:00
Єлизавета Супівська - редактор
Виплати на дітей у Польщі – скільки можуть отримати українці
Мама з дітьки на кухні. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Українці в Польщі мають право на отримання кількох виплат для виховання дітей. У 2024 році умови затвердження трохи змінилися, а також з’явилися нові програми фінансової підтримки. Наші громадяни можуть скористатися можливостями соціальної допомоги, якщо відповідають критеріям.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які виплати на дітей можуть отримати українці в Польщі.  

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Допомога "Активні у яслах"

Запровадили з 1 жовтня 2024 року замість субсидії на перебування дитини в яслах. Виплати доступні громадянам України, які легально проживають у Польщі та мають активний статус PESEL UKR щонайменше 365 днів безперервно (умова обов’язкова для дітей також).

Кошти призначають для відшкодування витрат, пов’язаних із утриманням дитини в яслах, дитячому клубі або під опікою денного вихователя. Тривалість — до кінця навчального року, в якому малечі виповнюється 3 роки. Розмір виплати становить:

  • до 1 500 злотих на місяць;
  • до 1 900 злотих на місяць, якщо дитина має свідоцтво про інвалідність.

Програма "800+"

Доступна батькам та опікунам дітей до 18 років. Українці, які виїхали в Польщу після 23 лютого 2022 року, також можуть розраховувати на фінансову допомогу, яку призначає та виплачує орган соціального страхування (ZUS). Кошти в розмірі 800 злотих нараховують на одну дитину щомісяця до досягнення повноліття.

Для одержання грошової підтримки треба надати ідентифікаційні номери PESEL заявника і дитини, повідомити ZUS свою адресу електронної пошти, польський номер телефону і рахунок у місцевому банку. Якщо людина виїхала за кордон, але продовжує отримувати виплати, її можуть змусити повернути кошти в повному обсязі.

Програма "Добрий старт"

Субсидію в розмірі 300 злотих призначають родинам із дітьми на підготовку до навчального року. Урядова програма є державною інвестицією в освіту, оскільки чимало батьків не можуть собі дозволити якісь важливі речі, необхідні школярам. Кошти потрібно витрачати на купівлю канцелярії, одягу і взуття, портфеля та іншого приладдя, без якого не обходиться навчання.

Родинам виплачують підтримку незалежно від доходу. Програма розрахована на кожен навчальний рік, поки дитина перебуває у школі (але не пізніше досягнення нею 20 років). Якщо дитина має інвалідність, виплати нараховують до 24 років.

Зауважимо, "Добрий старт" не поширюється на малечу, яка проходить річну підготовку до дитячого садка, а також на студентів.

Нагадаємо, українські біженці в Польщі можуть отримати допомогу с орендою житла. Їм компенсують витрати на послуги агентства, страхування та юридичний супровід під час укладення договору, а також надають підтримку під час пошуку приміщення.

Також ми писали, що українці в Польщі, які не можуть отримати новий закордонний паспорт громадянина, можуть подати заяву на оформлення так званого "сірого паспорта". Його видають людям у складних обставинах тимчасово, поки не з’явиться можливість одержати український документ.

Польща виплати діти фінансова допомога соцвиплати

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