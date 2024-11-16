Фінансова допомога аграріям — які виплати за обробку землі та тримання худоби

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Фермери можуть отримати додаткові виплати з державного бюджету на утримання корів, кіз або овець. Крім того, в Україні передбачена грошова допомога за обробку землі, але за певних умов.

Про це повідомив Уряд online.

Читайте також:

Яку допомогу можна отримати за тримання худоби

"Аграрії можуть отримати державні дотації на утримання худоби: 7 тис. грн за кожну корову та 2 тис. грн – за козу чи вівцю", — йдеться у повідомленні.

Аграрії, які утримують маточне поголів'я кіз або овець від 5 до 500 голів, можуть отримати дотацію в розмірі 2 тис. грн на кожну вівцю чи козу. Для подачі заявки необхідно увійти до Державного аграрного реєстру, заповнити анкету та додати до неї потрібні документи.

"Подати заявки на отримання бюджетної допомоги можуть аграрії всіх областей. За винятком тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Які виплати за обробку землі

Українські аграрії отримуватимуть державну підтримку у розмірі 2 тис. грн за кожен гектар обробленої землі, але лише за умови, що їхня діяльність здійснюється на територіях, де ведуться бойові дії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, аграрії, які працюють на потенційно небезпечних для бойових дій територіях, також зможуть отримати допомогу. Однак її сума буде меншою — 1 тис. грн за гектар.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні після відкриття ринку земель для юридичних осіб середньозважена вартість сільськогосподарських земель значно зросла. Відомо, що ціни на товарні землі наблизилися до 47 тис. грн за гектар.

Також ми писали, що в 2024 році заробітні плати агрономів в Україні дещо зросли, порівняно з аналогічним періодом торік. На різних платформах та компаніях середні зарплати аграріїв відрізняються, все залежить від посад та обов'язків.