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Українці в Польщі можуть отримати допомогу на житло

7 листопада 2024 14:22
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Допомога на оренду житла в Польщі — хто з українців має право на підтримку та як оформити
Українські біженці в Польщі в березні 2022 року. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У Польщі діє програма підтримки українських біженців, що допомагає з орендою житла. Вона передбачає допомогу у пошуку житла, часткове покриття витрат на послуги агентства, страхування та юридичний супровід під час укладення договору оренди.

Про це йдеться на порталі Habibat.Pl.

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Програма "Крок додому" створена для підтримки українців, які були змушені залишити свої домівки через війну та стикаються з труднощами під час оренди житла в Польщі.

Для участі в програмі потрібно відповідати наступним критеріям:

  • Перетин кордону після 24 лютого 2022 року (необхідне документальне підтвердження).
  • Проживання на території Польщі на момент подання заявки.
  • Готовність орендувати житло терміном не менше 12 місяців.
  • Наявність мінімального доходу домогосподарства (від 3 000 до 4 500 злотих, залежно від воєводства).
  • Належність до групи ризику втрати житла.

Учасники програми також можуть отримати фінансову підтримку на сплату депозиту та часткове відшкодування орендної плати. Фундація надає додаткову допомогу для адаптації, покриваючи витрати на мовні курси, професійне навчання або догляд за дітьми.

Заявку на участь у програмі можна подати онлайн за посиланням. Рекомендується заповнювати форму не раніше ніж за 31 день до планованої дати початку оренди.

Очікування на верифікацію заявки зазвичай становить близько 7 днів, проте цей термін може змінюватися залежно від кількості поданих заявок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські біженці в Польщі, які постраждали від російської агресії, можуть розраховувати на грошову допомогу у листопаді. Гроші, зокрема, надають на допомогу сім'ям з дітьми. 

Ми також писали, що Польща з країни тимчасового притулку для українських біженців перетворюється на трансферну державу. Все більше наших громадян обирають Німеччину, Італію та інші країни Європи, віддаючи їм перевагу замість Польщі. Причин такого вибору існує чимало, зокрема фінансові.

біженці соціальна допомога Польща оренда житло фінансова допомога

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