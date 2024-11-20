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Украинцам в Польше выплачивают помощь на детей — какие суммы

20 ноября 2024 11:00
Елизавета Супивская - редактор
Выплаты на детей в Польше – сколько могут получить украинцы
Мама с детьми на кухне. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы в Польше имеют право на получение нескольких выплат для воспитания детей. В 2024 году условия утверждения немного изменились, а также появились новые программы финансовой поддержки. Наши граждане могут воспользоваться возможностями социальной помощи, если отвечают критериям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие выплаты на детей могут получить украинцы в Польше.

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Ввели с 1 октября 2024 года вместо субсидии на пребывание ребенка в яслях. Выплаты доступны гражданам Украины, легально проживающим в Польше и имеющим активный статус PESEL UKR не менее 365 дней непрерывно (условие обязательное для детей тоже).

Деньги назначают для возмещения расходов, связанных с содержанием ребенка в яслях, детском клубе или на попечении дневного воспитателя. Продолжительность — до конца учебного года, в котором малышам исполняется 3 года. Размер выплаты составляет:

  • до 1 500 злотых в месяц;
  • до 1 900 злотых в месяц, если у ребенка есть инвалидность.

Программа "800+"

Доступна родителям и опекунам детей младше 18 лет. Украинцы, выехавшие в Польшу после 23 февраля 2022 года, могут рассчитывать на финансовую помощь, которую назначает и выплачивает орган социального страхования (ZUS). Денежные средства в размере 800 злотых начисляют на одного ребенка ежемесячно до достижения совершеннолетия.

Для получения поддержки нужно предоставить идентификационные номера PESEL заявителя и ребенка, сообщить ZUS свой адрес электронной почты, польский номер телефона и счет в местном банке. Если человек уехал за границу, но продолжает получать выплаты, его могут заставить вернуть средства в полном объеме.

Программа "Хороший старт"

Субсидию в размере 300 злотых назначают семьям с детьми для подготовки к учебному году. Правительственная программа является государственной инвестицией в образование, поскольку многие родители не могут себе позволить какие-то важные вещи, необходимые школьникам. Деньги нужно тратить на покупку канцелярии, одежды и обуви, портфеля и других принадлежностей, без которых не обходится обучение.

Семьям выплачивают поддержку вне зависимости от дохода. Программа рассчитана на каждый учебный год, пока ребенок находится в школе (но не позднее достижения им 20 лет). Если у ребенка инвалидность, выплаты насчитывают до 24 лет.

Отметим, "Добрый старт" не распространяется на малышей, которые проходят годовую подготовку к детскому саду, а также на студентов.

Напомним, украинские беженцы в Польше могут получить помощь с арендой жилья. Им компенсируют расходы на услуги агентства, страхование и юридическое сопровождение при заключении договора, а также оказывают поддержку при поиске помещения.

Также мы писали, что украинцы в Польше, которые не могут получить новый загранпаспорт гражданина, могут подать заявление на оформление так называемого "серого паспорта". Его выдают людям в сложных обстоятельствах на время, пока не появится возможность получить украинский документ.

Польша выплаты дети финансовая помощь соцвыплаты

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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