Українцям у Польщі призупинять виплати 800 Плюс — як не втратити право на допомогу

Вже з 31 січня 2026 року у Польщі призупинять виплату 800 Плюс для громадян України зі статусом UKR. Зміни стосуватимуться приблизно 150 000 осіб.

Про це повідомило видання InPoland.

Хто може втратити право на виплати

Зазначається, що у Польщі з 1 лютого змінюються правила виплати допомоги 800 Плюс громадянам України, які мають статус UKR. Зміни торкнуться лише тих українців (близько 150 000 осіб), які прибули до сусідньої країни після 24 лютого 2022 року.

З зазначеної дати право на отримання виплат 800 Плюс залежатиме від професійної активності заявника у місяці, що передує поданню заявки. ZUS перевірятиме інформацію щодо сплати страхових внесків.

Професійна активність включає:

роботу на підставі трудового договору або договору доручення;

ведення підприємницької діяльності,

отримання спортивних та докторських стипендій,

отримання допомоги по безробіттю,

навчання, за яке отримують стипендію.

Для переважної більшості заявників встановлено вимогу щодо мінімального місячного доходу — він має складати щонайменше 50% від мінімальної заробітної плати, визначеної в Польщі.

Водночас батьки дітей з інвалідністю, а також особи, які звертаються по допомогу на дитину — громадянина Польщі, звільняються від цієї умови. На цю категорію заявників вимога щодо професійної активності не розповсюджується.

Як зберегти право на виплати

Щоб не втратити допомогу, українці мають подати нову заяву на період допомоги 2025/2026 з 1 лютого 2026 року. В цій заяві треба вказати номера PESEL — свій та дитини.

Заявнику необхідно надати документи, які підтверджують перетин кордону та законність перебування в країні, довідку про навчання дитини у школі або відвідуваність дитячого садка у Польщі. У нових заявах також додалося питання щодо наявності/відсутності інвалідності дитини.

Обов'язкова умова — підтвердження виконання вимог щодо професійної активності.

