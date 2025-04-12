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Українцям у Німеччині скоротили допомогу — хто отримуватиме менше

12 квітня 2025 19:20
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Тимчасовий захист для українців у Німеччині — що змінилося у 2025 році
Людина перераховує гроші. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Деякі українські біженці у Німеччині з 2025 року отримуватимуть скорочену підтримку від держави. Майбутній уряд країни вже погодився знизити витрати на утримання громад України.

Як пише видання DW, консервативний блок ХДС/ХСС, який очолює майбутній канцлер країни Фрідріх Мерц та соціал-демократична партія домовилися про нові умови допомоги для біженців.

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Що зміниться для українців у Німеччині

За інформацією журналістів, скорочену підтримку отримуватимуть малозабезпечені українці, які прибули в країну після 1 квітня 2025 року. Тобто у великої частини новоприбулих біженців відберуть соціальне забезпечення. 

Пояснюється, що раніше громадянам України одразу ж надавали тимчасовий захист у Німеччині, людям не потрібно було доводити наявність підстав на захист через війну чи переслідування. Також люди щомісяця отримували по 563 євро (26 066 грн) в рамках соціальної програми Bürgergeld.

Тепер за біженцями залишили мінімальне грошове забезпечення для покриття базових потреб — 460 євро (21 298 грн) на особу. При чому значну частку цих грошей нараховують навіть не на руки, а у вигляді ваучерів, за допомогою яких можна заплатити за продукти та побутові товари. 

Також українцям у Німеччині змінять житлові умови. Уряд, зокрема, скасує:

  • субсидію на комуналку;
  • повну оплату оренди житла. 

Не буде в українців й права на повноцінне державне медичне страхування. Якщо біженці прибудуть після 1 квітня, то отримуватимуть лише безплатну базову меддопомогу.

При цьому, якщо громадяни відмовлятимуться від запропонованої роботи, допомогу таким людям можуть обмежити ще більше. 

Нагадаємо, що мільйони українських біженців можуть втратити тимчасовий захист в країнах Європейського Союзу. Це станеться, якщо Україна та РФ домовляться про припинення вогню. 

Ще ми розповідали, що зміниться для українців у Чехії. Уряд підготував нововведення для іноземців, які вже проживають в країні. 

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