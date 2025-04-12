Временная защита для украинцев в Германии — что изменилось в 2025 году

Человек пересчитывает деньги. Фото: Unsplash

Некоторые украинские беженцы в Германии с 2025 года будут получать сокращенную поддержку от государства. Будущее правительство страны уже согласилось снизить расходы на содержание общин Украины.

Как пишет издание DW, консервативный блок ХДС/ХСС, который возглавляет будущий канцлер страны Фридрих Мерц, и социал-демократическая партия договорились о новых условиях помощи для беженцев.

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Что изменится для украинцев в Германии

По информации журналистов, сокращенную поддержку будут получать малообеспеченные украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года. То есть у большой части новоприбывших беженцев отберут социальное обеспечение.

Объясняется, что ранее гражданам Украины сразу же предоставляли временную защиту в Германии, людям не нужно было доказывать наличие оснований на защиту из-за войны или преследования. Также люди ежемесячно получали по 563 евро (26 066 грн) в рамках социальной программы Bürgergeld.

Теперь за беженцами оставили минимальное денежное обеспечение для покрытия базовых потребностей — 460 евро (21 298 грн) на человека. Причем значительную часть этих денег начисляют даже не на руки, а в виде ваучеров, с помощью которых можно заплатить за продукты и бытовые товары.

Также украинцам в Германии изменят жилищные условия. Правительство, в частности, отменит:

субсидию на коммуналку;

полную оплату аренды жилья.

Не будет у украинцев и права на полноценное государственное медицинское страхование. Если беженцы прибудут после 1 апреля, то будут получать только бесплатную базовую медпомощь.

При этом, если граждане будут отказываться от предложенной работы, помощь таким людям могут ограничить еще больше.

Напомним, что миллионы украинских беженцев могут потерять временную защиту в странах Европейского Союза. Это произойдет, если Украина и РФ договорятся о прекращении огня.

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